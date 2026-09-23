Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер после падения с лестницы

Известный телеведущий Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет во время поездки в Якутию, где должен был войти в состав жюри конкурса красоты и моды, сообщает Zakon.kz.

По данным "Газеты.Ru", трагедия произошла 23 сентября 2026 года. Сергей Соседов должен был стать членом жюри конкурса "Жемчужина Дальнего Востока", финал которого планировался 25 сентября.

Известно, что музыкальный критик упал с лестницы в отеле и получил травму головы.

"Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли. Я думала, это все неправда", – рассказала РЕН ТВ мать Сергея Соседова Антонина.

По данным Mash, причиной падения мог стать оторвавшийся тромб. Родные Соседова рассказали изданию, что у журналиста были проблемы с сердцем, а примерно за неделю до смерти он начал жаловаться близким на плохое самочувствие. При этом официального медицинского заключения о причине смерти пока нет.

Сергей Соседов стал широко известен благодаря таким проектам, как "Акулы пера" и "X-Фактор". Он также входил в состав жюри программ "Ты – суперстар!" и "Суперстар! Возвращение" и вел программу "За гранью".

28 августа 2026 года стало известно, что на 75-м году жизни не стало ветерана казахстанской журналистики Тилеукабыла Мынжасара.