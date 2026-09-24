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Культура и шоу-бизнес

"Забрала внимание мужа и деньги": Багым Мухитденова и Баян Алагузова жестоко разоблачили Молдир Ауелбекову

Мухитденова, Алагузова, Ауелбекова, певицы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:17 Фото: Instagram/bagym_m, Instagram/bayanmaxatkyzy, Instagram/moldir.auyelbekova
Скандал между казахстанской артисткой Молдир Ауелбековой и музыкальными продюсерами Багым Мухитденовой и ее сестрой Баян Алагузовой разгорается с новой силой, сообщает Zakon.kz.

Виной тому послужили комментарии экс-солистки популярной поп-группы KeshYOU. Ауелбекова на призыв одного из пользователя Казнета помириться с продюсерами ответила весьма лаконично: "Не дай Бог".

Мухитденова тут же отреагировала на высказывание подопечной. Она оставила довольно эмоциональный пост на своей странице в Instagram.

"Моя "ученица", которая принимает молчание за слабость, даже достигнув возраста, когда пора прислушиваться к разуму, продолжает совершать недостойные поступки и говорить лишнее. Правильно ли, что, говоря "Слава Богу", ты вместо благодарности тому, кто сделал тебе добро, говоришь: "Пусть беда обойдет стороной"? Правильно ли, что, забыв о том, что именно я открыла тебе дверь на сцену, ты теперь говоришь: "Я всего добилась сама"? Правильно ли, что, питаясь моей честно заработанной едой, живя под моей крышей и улыбаясь мне в лицо, ты предавала меня за моей спиной? Что забрала не только внимание моего мужа, но и деньги, которые принадлежали нам с сыном?"Багым Мухитденова

Далее педагог подчеркивает, что все простила, но Ауелбекова снова показывает свой истинный характер.

"Годами я сама залечивала свои раны, молчала и лишь плакала в душе. Зная о моем состоянии, правильно ли теперь выставлять себя жертвой? Больше не смей говорить в нашу сторону. Тогда и я не открою рта. Поэтому не забывай, откуда ты вышла и благодаря кому стала известной…"Багым Мухитденова
  • Это слишком уже. Багым Максатовна, правильно сделали, что написали.
  • Просто невероятно мудрая женщина! Столько силы, достоинства, таланта и жизненного опыта! Восхищаюсь тем, сколько Багым уже добилась в жизни и насколько сильная личность она! Молдир действительно должна быть благодарна.
  • Здесь виновата не другая женщина, а ваш муж. Это он обещал вам верность, это он строил с вами семью. Не надо оправдывать предательство взрослого мужчины и перекладывать его ответственность на чужие плечи.
  • Как же красиво сказано.
  • С такими, как она, говорить бесполезно – все равно слов не понимают. Привыкли приходить на все готовенькое и даже не стыдятся этого. Для нее это обычное дело, как будто так и должно быть. Увела чужого готового мужа, по полной им попользовалась, а потом ходит как ни в чем не бывало – белая и пушистая, будто вообще ни при делах.
  • Раньше я уважала творчество Ауелбековой, а после этого поста мне просто жалко ее.
  • Эмоциональные паразиты – люди, которые привыкли только брать, не отдавая ничего взамен. Если они видят, что вы молчите и прощаете, они воспринимают ваше добро как должную услугу или "вечный бесплатный ресурс", – пишут подписчики.

Баян Алагузова также подключилась к конфликту и добавила свое мнение, поддержав сестру.

комментарий Алагузовой, Ауелбекова, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:17

Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy

"Ты была моей лучшей ученицей. Я дала тебе намного больше, чем всем остальным. Но видимо, там где Бог раздавал совесть, тебе ничего не досталось?!". Баян Алагузова

В 2006 году Ауелбекова стала одной из первых участниц группы, продюсером которой выступила Баян Алагузова. Этот проект стал отправной точкой ее музыкальной карьеры. Однако со временем певица почувствовала, что переросла формат группы, и решила сосредоточиться на сольной карьере. В поисках собственного творческого пути она несколько раз покидала коллектив и возвращалась обратно. Параллельно с музыкальной деятельностью Молдир попробовала себя в кино – ее дебют состоялся в период участия в группе КешYou.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:17
"Как в воду глядела?!": Баян Алагузова пообещала раскрыть всю правду о Молдир Ауелбековой

Этот конфликт продолжается с апреля 2026 года, когда Ауелбекова отказалась участвовать в юбилейном концерте группы КешYOU. Тогда на заявление экс-солистки резко отреагировала Баян Алагузова. В своем ответе она не стала сдерживать эмоций: "Я больше не позволю тебе плевать на меня и на все, что я сделала для тебя! Видимо, пришло время рассказать, почему она по своей сути предатель".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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