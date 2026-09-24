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Культура и шоу-бизнес

"Невероятно красивая": Димаш Кудайберген восхитился 62-летней женой Игоря Крутого

Димаш Кудайберген, Ольга Крутая, артист, предпринимательница, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 16:05 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash, Instagram/olgakroutoi
Фото 62-летней Ольги Крутой украсило выпуск словенского ELLE. Жена именитого музыканта на странице в Instgram показала результат совместной работы с командой европейского журнала, сообщает Zakon.kz.

Яркой фотосессией и красавицей женой похвастался и сам маэстро.

На публикацию композитора неожиданно отреагировал казахстанский артист Димаш Кудайберген.

"Невероятно красивая и очень добрая женщина", – кратко отметил он.

Впрочем, другие подписчики также не скупятся на комплименты, восхищаясь красотой жены Крутого.

Ранее мы рассказывали, что казахстанские продюсеры Багым Мухитденова и Баян Алагузова жестоко разоблачили певицу Молдир Ауелбекову.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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