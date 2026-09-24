"Невероятно красивая": Димаш Кудайберген восхитился 62-летней женой Игоря Крутого

Фото 62-летней Ольги Крутой украсило выпуск словенского ELLE. Жена именитого музыканта на странице в Instgram показала результат совместной работы с командой европейского журнала, сообщает Zakon.kz.

Яркой фотосессией и красавицей женой похвастался и сам маэстро.

На публикацию композитора неожиданно отреагировал казахстанский артист Димаш Кудайберген.

"Невероятно красивая и очень добрая женщина", – кратко отметил он.

Впрочем, другие подписчики также не скупятся на комплименты, восхищаясь красотой жены Крутого.

Ранее мы рассказывали, что казахстанские продюсеры Багым Мухитденова и Баян Алагузова жестоко разоблачили певицу Молдир Ауелбекову.