"Хочу жить": Оксана Самойлова опубликовала прощальный пост после громкого развода с Джиганом

Российская модель Оксана Самойлова призналась, что долгие годы терпела абьюз, измены и ограничения в браке с Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном) ради сохранения семьи. Ее откровение разрушило образ идеальной семейной жизни, который пара годами создавала в Instagram, сообщает Zakon.kz.

1 октября 2026 года предпринимательница разместила большой пост с благодарностью за поддержку ко всем неравнодушным к ее истории.

"Женщины, спасибо вам всем огромное за поддержку. Я получаю ежедневно тысячи сообщений от девочек, кто так или иначе находится или находился в похожей ситуации… и мне безумно жаль. Я не знала, как правильно себя вести во всем этом. В какой-то момент психика адаптируется и абсолютно странные вещи начинают казаться тебе нормальными. Все переплетается. Сейчас я могу сказать точно: никто не скажет тебе спасибо за то, что ты "спасала", терпела и пыталась сохранить". Оксана Самойлова

В продолжении экс-жена рэпера подчеркивает: единственное, что реально важно, – это безопасность детей.

"Знаю, что виновата перед своими детьми, но также я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала все для их счастья и благополучия – и в этой ситуации я сделала все что могла. На этом я хочу закрыть эту тему в медиа и надеюсь больше к ней не возвращаться". Оксана Самойлова

Блогер также отмечает, что жизнь не остановилась: обязательства никуда не делись, работа расписана на год вперед, детей нужно кормить, лечить, учить, одевать.

"Сделать могу только это, и рассчитывать я могу только на себя. Сейчас первый раз за долгое время я чувствую себя свободной. Мне как будто вернули голос и право на жизнь. Мне по-прежнему страшно, и я знаю, что впереди меня ждет долгий, сложный процесс отстаивания себя и детей. Но сейчас хочу просто жить дальше". Оксана Самойлова

23 сентября стало известно, что еще летом рэпер Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном коттедже, более 10 часов удерживая персонал в заложниках. Сразу после июльского инцидента музыканта экстренно отправили в элитный реабилитационный центр (рехаб) в Израиле, где он находится до сих пор.

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Уже после огласки инцидента в СМИ Оксана Самойлова рассказала о том, что происходило на самом деле многие годы в ее семье.

Стоит отметить, что ранее Джиган уже проходил лечение в реабилитационном центре – в 2020 году после серьезного нервного срыва и проблем с зависимостями.