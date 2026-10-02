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Магия цифр или алгоритм действий: "троечник" стал популярным учителем математики в Алматы

Евгений Солоницын, учитель математики , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 18:11 Фото: Zakon.kz
Евгений называет себя обычным учителем математики. Но, зайдя в его соцсети, понимаешь, что это далеко не так. Он нашел гениальный способ преподавания. Ведь даже царица наук становится простой и понятной для пользователей. Zakon.kz расскажет, как педагог изменил подход к учебе.

Евгению Солоницыну всего 26 лет, а он уже работает учителем в одном из сильнейших учебных заведений – Республиканской физико-математической школе. Признается, что в свои школьные годы тяги к математике не испытывал и даже был "троечником" по этому предмету.

"С 9 по 11 класс я учился в лицее №134. Всех удивляет, но у меня по математике были "тройки", потом перешел на "четверки". "Пятерки" так и не было, ее у нас получить было крайне сложно. Я поступил в КазНУ им. аль-Фараби на специальность "Радиотехника". Мама у меня логопед, она дала несколько учеников, чтобы я в качестве репетитора позанимался с ними математикой. Тогда преподавание мне понравилось больше, чем радиотехника. В какой-то момент пришло много умных учеников, и занимаясь с ними, я увлекся и влюбился в математику".Евгений Солоницын

Молодой человек решил, что хочет продолжать свою преподавательскую деятельность, поэтому поступил в магистратуру на специальность "Математика". И на чаше весов – работа в школе или занятия репетиторством – первое перевесило.

"Решил попробовать преподавать, пошел в ту же школу, где сам учился. Повезло, что мне "не обрывали крылья", была свобода действий. Да, я получил довольно большое количество бюрократической волокиты, но она была не критична. Нужно сдавать отчеты, заполнять журнал, проверять домашнее задание. Плюс столкнулся с тем, что были дети, которые не понимали математику, и не особо старались в нее вникать, шумели на уроках, отвлекая способных. Я достаточно спокойный человек и не люблю конфликты. Но все равно с такими учениками нужно было что-то придумывать, поэтому выходил из своего темперамента и заставлял их учиться. А потом от многих услышал, что у меня хорошо получается объяснять сложное простым языком".Евгений Солоницын

Учитель порассуждал, почему одним математика дается легко, а другим – с трудом.

"Я работал в двух школах, большинство современных детей математику не любят. А на то может быть веская причина: достаточно пропустить какую-то важную тему и ты выпадаешь. Этот предмет требует дисциплины, всегда нужно в него вникать. Для математики нужна развитая логика, сообразительность и быстрая скорость мышления. Этот предмет отличается от других тем, что не нужно ничего зубрить, ты должен просто понимать алгоритмы действий. Например, в русском языке требуют запоминать орфографические правила, а в основе физики лежат формулы. Математика опережает инженерию в развитии лет на 400. Если говорить про школьную программу, педагоги пытаются придумать новые способы интеграции искусственного интеллекта. А так ее преподавание, в отличие от других предметов, как оно выглядело в Древней Греции, когда Пифагор доказал свою теорему, так она и есть сейчас. Если в других предметах можно заинтересовать интерактивной презентацией, то в математике нужно брать терпением и количеством решенных задач".Евгений Солоницын

По его словам, часто школьники задают один вопрос: "А как эта тема может пригодиться в жизни?". В поисках ответа учитель раскрывал алгоритмы так, что это подтолкнуло его использовать свои соцсети как инструмент и создавать интересные блоги, которые набирают большие просмотры.

"В первый год моего преподавания девятиклассники сказали, что получился интересный урок, и предлагали записывать это на видео и делиться им в соцсетях. Я отнекивался, потому что не публичный человек и все еще довольно закрытый. Но они все время продолжали настаивать. Тогда я попробовал, и третье видео разом набрало 100 тыс. просмотров. Задачи не очень смотрели, а видео, где я простым языком рассказал, что такое синус, набрало 2 млн просмотров. За месяц собрал 30 тыс. подписчиков. Это стало для меня индикатором, что, возможно, что-то из этого может выйти. Сегодня моя аудитория достигла отметки в 417 тыс. человек".Евгений Солоницын

После популярности математик стал получать деловые предложения, а также у него появились новые ученики.

"Я набрал группы, даю им онлайн-уроки. В целом я за всю жизнь не заработал ни одной копейки не с преподавания, и поэтому, скорее всего, это единственное, что я умею. У людей реакция положительная, многие вспоминают школьные годы или пишут, что в таком возрасте наконец поняли в чем подвох. Но есть маленький процент отрицательных комментариев, говорят, что я что-то напридумывал или математика никому не нужна. Да, признаюсь, не помню, когда в последний раз что-то считал без калькулятора. Когда люди изобрели калькулятор, мышление передвинулось на абстракцию выше. Если раньше нужно было тратить кучу времени на какие-то расчеты, считая столбиком, то благодаря калькулятору люди больше думают о масштабных задачах. Ровно то же самое происходит с ИИ. Он более продвинутый, который может дать тебе не только готовые ответы,но и ход решения может предоставить. Что калькулятор, что ИИ – ни в коем случае не буду называть их чем-то плохим, просто нужно уметь правильно им пользоваться, чтобы они помогали лучше вам выполнять вашу работу". Евгений Солоницын

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Евгений Солоницын отметил, что его вдохновляет работать в престижной школе. Он намерен и далее преподавать уроки желающим, продолжать активно вести блог, доступно объяснять математику и изучать новые методы, чтобы не отставать от того же искусственного интеллекта.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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