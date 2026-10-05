Вышел официальный дублированный трейлер сериала "Гарри Поттер"

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" выпустил официальный русскоязычный трейлер сериала "Гарри Поттер". Релиз состоится в декабре. Вероятно, он произойдет одновременно с мировой премьерой – 25 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, в трейлере показан Хогвартс-экспресс, церемония распределения первокурсников, матч по квиддичу и ключевые персонажи. Первый сезон проекта основан на книге "Гарри Поттер и философский камень".

В целом сюжет совпадает с полнометражной экранизацией: одиннадцатилетний сирота Гарри узнает, что он волшебник, сбегает от опекунов и отправляется в школу чародейства и волшебства Хогвартс, где попадает на факультет Гриффиндор.

Там вместе с новыми друзьями он выясняет, что в стенах замка под усиленной охраной прячут Философский камень, дарующий бессмертие, и подозревает в попытке украсть его профессора Снейпа.

Чтобы выяснить правду, ему с Роном и Гермионой нужно преодолеть множество опасных магических преград, которые защищают артефакт.

Первый сезон будет состоять из восьми серий.

Ранее мы рекомендовали к просмотру короткий сериал для тех, кому хочется мистики как в "Сверхъестественном".