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Культура и шоу-бизнес

Вышел официальный дублированный трейлер сериала "Гарри Поттер"

Сцена, актер, сериал, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 08:55 Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер"
Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" выпустил официальный русскоязычный трейлер сериала "Гарри Поттер". Релиз состоится в декабре. Вероятно, он произойдет одновременно с мировой премьерой – 25 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, в трейлере показан Хогвартс-экспресс, церемония распределения первокурсников, матч по квиддичу и ключевые персонажи. Первый сезон проекта основан на книге "Гарри Поттер и философский камень".

В целом сюжет совпадает с полнометражной экранизацией: одиннадцатилетний сирота Гарри узнает, что он волшебник, сбегает от опекунов и отправляется в школу чародейства и волшебства Хогвартс, где попадает на факультет Гриффиндор.

Там вместе с новыми друзьями он выясняет, что в стенах замка под усиленной охраной прячут Философский камень, дарующий бессмертие, и подозревает в попытке украсть его профессора Снейпа.

Чтобы выяснить правду, ему с Роном и Гермионой нужно преодолеть множество опасных магических преград, которые защищают артефакт.

Первый сезон будет состоять из восьми серий.

Ранее мы рекомендовали к просмотру короткий сериал для тех, кому хочется мистики как в "Сверхъестественном".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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