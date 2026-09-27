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Что посмотреть: короткий сериал для тех, кому хочется мистики как в "Сверхъестественном"

Сцена, актеры, сериал, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 06:40 Фото: кадр из сериала "Сверхъестественное"
Для тех, кому нравится сериал "Сверхъестественное", но кто не любит тратить время на многосерийные проекты, существует более компактная история, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kinoafisha, речь идет о мистическом сериале "Константин" (2014-2015), в котором всего один сезон.

В центре истории – Джон Константин, частный детектив и оккультист с весьма циничным взглядом на жизнь. Он расследует паранормальные явления и регулярно сталкивается с тем, во что большинство людей выбирает не верить.

Ангелы, демоны, духи и другие сверхъестественные существа здесь частые гости. Константину приходится разбираться с ними, пытаясь предотвратить угрозы куда большего масштаба.

Как и в "Сверхъестественном", отдельные серии предлагают самостоятельные истории. Герой расследует новое дело, сталкивается с очередной мистической проблемой и пытается понять, что за ней скрывается.

Главное сходство со "Сверхъестественным" здесь – не только мифические сущности, но и сам характер героя: харизматичный, циничный человек, который знает, насколько опасен сверхъестественный мир, но продолжает в него погружаться.

Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку фантастических фильмов с незаурядным сюжетом.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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