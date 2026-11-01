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Спорт

Швёнтек решила продолжить борьбу в сезоне и может сыграть с Рыбакиной

Ига Швёнтек и Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 04:29 Фото: j48tennis
Польская теннисистка Ига Швёнтек (9-я в WTA) выступит в выставочном турнире The Six, который состоится с 25 по 27 декабря в южнокорейском Инчхоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, до этого бывшая первая ракетка мира объявила о досрочном завершении соревновательного сезона-2026. Теперь же выяснилось, что польская спортсменка выступит на коммерческом турнире в Южной Корее.

В числе участниц соревнований также представлены первая ракетка мира Елена Рыбакина, вторая ракетка из Беларуси Арина Соболенко, японка Наоми Осака, итальянка Жасмин Паолини и россиянка Мирра Андреева.

Общий призовой фонд турнира The Six в Инчхоне составляет 1,1 миллиона долларов США. Победительница соревнований заберет главный приз – один миллион долларов, а оставшиеся 100 тысяч долларов будут распределены между остальными участницами.

Ранее в США назвали трех главных конкуренток Рыбакиной.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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