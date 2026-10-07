Гостеатр для детей и юношества имени Сац принял участие в Детском фестивале в Москве

Большой Детский фестиваль – ежегодный масштабный проект, в программе которого представлены лучшие творческие проекты для детей и подростков в различных жанрах искусства. Художественный руководитель фестиваля – Сергей Безруков.

В рамках фестиваля 6 октября на Губернской сцене МХАТ имени М. Горького (Большой зал) театр Наталии Сац представил спектакль "Грамматика любви" по рассказам Ивана Бунина в постановке режиссера Ирины Симоновой. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Автономной некоммерческой организации "Русские сезоны". Это уже второе участие коллектива в фестивале: в 2025 году театр показывал в Москве спектакль "Руслан и Людмила" А.С. Пушкина.

Фото: театр имени Н. Сац

"Грамматика любви" – спектакль о любви, человеческих чувствах, выборе и тончайших движениях души. Истории рассказов Бунина в сценическом воплощении наших артистов нашла живой отклик у московского зрителя.

Фото: театр имени Н. Сац

После спектакля Сергей Безруков поблагодарил коллектив Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац за участие в Большом Детском фестивале.