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Культура и шоу-бизнес

Гостеатр для детей и юношества имени Сац принял участие в Детском фестивале в Москве

актеры театра имени Сац, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:21 Фото: театр имени Н. Сац
Большой Детский фестиваль – ежегодный масштабный проект, в программе которого представлены лучшие творческие проекты для детей и подростков в различных жанрах искусства. Художественный руководитель фестиваля – Сергей Безруков.

В рамках фестиваля 6 октября на Губернской сцене МХАТ имени М. Горького (Большой зал) театр Наталии Сац представил спектакль "Грамматика любви" по рассказам Ивана Бунина в постановке режиссера Ирины Симоновой. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Автономной некоммерческой организации "Русские сезоны". Это уже второе участие коллектива в фестивале: в 2025 году театр показывал в Москве спектакль "Руслан и Людмила" А.С. Пушкина.

актеры театра имени Сац, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:21

Фото: театр имени Н. Сац

"Грамматика любви" – спектакль о любви, человеческих чувствах, выборе и тончайших движениях души. Истории рассказов Бунина в сценическом воплощении наших артистов нашла живой отклик у московского зрителя.

актеры театра имени Сац, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:21

Фото: театр имени Н. Сац

После спектакля Сергей Безруков поблагодарил коллектив Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац за участие в Большом Детском фестивале.

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Айсулу Омарова
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