"Хотят доказать, что счастливы": Казнет обсудил видео Турсена Алагузова с дочерью

Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов не раз показывал, что любит танцевать, и совсем не стесняется демонстрировать свои навыки публике. На днях муж продюсера Баян Алагузовой поделился новым видео с танцпола – на этот раз компанию ему составила дочь, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен не стал подписывать ролик, сопроводив его лишь смайликами с танцующими людьми.

Неожиданно комментаторы восприняли добрую публикацию негативно, подчеркнув, что счастье любит тишину.

Я все понимаю: человек без комплексов, но хронически выставлять в медиапространстве каждый день своей семейной жизни – это слишком. Да, сейчас кто-то напишет, это их дело и это так, но это мое сугубо личное мнение.

Тоже самое думаю, хотят доказать, что счастливы.

Впрочем, есть и те, кто умеют радоваться за других. Так, под публикацией самой Баян Алагузовой пользователи Сети оставляют преимущественно слова восхищения.

Великий русский классик А. П. Чехов писал: "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли." Эта фраза выражает идею внутренней и внешней гармонии. Настоящая красота человека проявляется не только в его внешности или стиле, но и в богатом внутреннем мире, добрых намерениях и чистоте помыслов. И это про вас, наша Баян.

Баян – мудрая, красивая, лучезарная, элегантная, статная женщина. Счастья и удачи вам желаю!

Настоящая королева, – эти и другие комплименты пишут подписчики знаменитости.

21 сентября 2026 года Алагузова показывала кадры своего юбилейного шоу KeshYou, которое прошло в Астане.