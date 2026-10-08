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Культура и шоу-бизнес

"Хотят доказать, что счастливы": Казнет обсудил видео Турсена Алагузова с дочерью

Турсен Алагузов, бизнесмен, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 09:27 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанский предприниматель Турсен Алагузов не раз показывал, что любит танцевать, и совсем не стесняется демонстрировать свои навыки публике. На днях муж продюсера Баян Алагузовой поделился новым видео с танцпола – на этот раз компанию ему составила дочь, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен не стал подписывать ролик, сопроводив его лишь смайликами с танцующими людьми.

Неожиданно комментаторы восприняли добрую публикацию негативно, подчеркнув, что счастье любит тишину.

  • Я все понимаю: человек без комплексов, но хронически выставлять в медиапространстве каждый день своей семейной жизни – это слишком. Да, сейчас кто-то напишет, это их дело и это так, но это мое сугубо личное мнение.
  • Тоже самое думаю, хотят доказать, что счастливы.

Впрочем, есть и те, кто умеют радоваться за других. Так, под публикацией самой Баян Алагузовой пользователи Сети оставляют преимущественно слова восхищения.

  • Великий русский классик А. П. Чехов писал: "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли." Эта фраза выражает идею внутренней и внешней гармонии. Настоящая красота человека проявляется не только в его внешности или стиле, но и в богатом внутреннем мире, добрых намерениях и чистоте помыслов. И это про вас, наша Баян.
  • Баян – мудрая, красивая, лучезарная, элегантная, статная женщина. Счастья и удачи вам желаю!
  • Настоящая королева, – эти и другие комплименты пишут подписчики знаменитости.

21 сентября 2026 года Алагузова показывала кадры своего юбилейного шоу KeshYou, которое прошло в Астане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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