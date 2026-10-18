"Я очень счастлива": Баян Алагузова рассказала о встрече с Натальей Водяновой

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова рассказала на своей странице в Instagram о встрече с мировой супермоделью и филантропом Натальей Водяновой, передает Zakon.kz.

Знаменитости пересеклись на благотворительном вечере, где проходил аукцион в поддержку детей с особыми потребностями. Продюсер призналась, что мероприятие оставило у нее глубокие впечатления, а сама Водянова восхитила ее не только красотой, но и масштабной социальной работой.

"Сегодня состоялся благотворительный ужин с участием мировой модели Натальи Водяновой. Для многих она красивая и очень известная, но еще эта изящная, хрупкая женщина – мать шестерых детей – вот уже 22 года является основателем фонда "Обнаженные сердца". Столько лет она помогает особенным детям по всему миру, и я очень счастлива, что стала частью этого ее большого и доброго сердца", – поделилась Баян Алагузова.

Казахстанский продюсер не осталась в стороне от аукциона и приобрела ценные ювелирные украшения. Все вырученные средства пойдут на благотворительные цели.

"Два лота – чокер и моносерьга от Натальи – теперь мои, а деньги, собранные со всего аукциона, конечно, пойдут во благо детям. Сегодня многие казахстанцы и гости ужина щедро делились своими сердцами, улыбками, хорошим настроением и личными средствами. А моя подруга Динара блистательно вела этот вечер и делилась своим личным опытом на самом форуме", – отметила она.

21 сентября 2026 года Алагузова показывала кадры своего юбилейного шоу KeshYou, которое прошло в Астане.