#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.12
508.95
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.12
508.95
5.41
Культура и шоу-бизнес

"Я очень счастлива": Баян Алагузова рассказала о встрече с Натальей Водяновой

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 09:50 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова рассказала на своей странице в Instagram о встрече с мировой супермоделью и филантропом Натальей Водяновой, передает Zakon.kz.

Знаменитости пересеклись на благотворительном вечере, где проходил аукцион в поддержку детей с особыми потребностями. Продюсер призналась, что мероприятие оставило у нее глубокие впечатления, а сама Водянова восхитила ее не только красотой, но и масштабной социальной работой.

"Сегодня состоялся благотворительный ужин с участием мировой модели Натальи Водяновой. Для многих она красивая и очень известная, но еще эта изящная, хрупкая женщина – мать шестерых детей – вот уже 22 года является основателем фонда "Обнаженные сердца". Столько лет она помогает особенным детям по всему миру, и я очень счастлива, что стала частью этого ее большого и доброго сердца", – поделилась Баян Алагузова.

Казахстанский продюсер не осталась в стороне от аукциона и приобрела ценные ювелирные украшения. Все вырученные средства пойдут на благотворительные цели.

"Два лота – чокер и моносерьга от Натальи – теперь мои, а деньги, собранные со всего аукциона, конечно, пойдут во благо детям. Сегодня многие казахстанцы и гости ужина щедро делились своими сердцами, улыбками, хорошим настроением и личными средствами. А моя подруга Динара блистательно вела этот вечер и делилась своим личным опытом на самом форуме", – отметила она.

21 сентября 2026 года Алагузова показывала кадры своего юбилейного шоу KeshYou, которое прошло в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание
23:51, 11 февраля 2025
Переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание
Баян Алагузова рассказала о счастье
12:45, 23 июля 2024
Баян Алагузова рассказала о счастье
Казахстанская продюсер
05:59, 27 марта 2026
Баян Алагузова похвасталась модным образом за 660 тысяч тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игроки Панатинаикоса празднуют гол в ворота Астераса
03:21, 19 октября 2026
"Панатинаикос" разгромил "Астерас" перед матчем с "Кайратом"
Баходир Джалолов с Эрлингом Холандом и Абдукодиром Хусановым в Манчестере
02:48, 19 октября 2026
Баходир Джалолов навестил Абдукодира Хусанова и Эрлинга Холанда в Манчестере
Шавкат Рахмонов и Александр Бублик провели неожиданную дуэль взглядов
02:16, 19 октября 2026
"Хорошо, нам потом драться не надо": Бублик и Рахмонов провели дуэль взглядов (видео)
Портрет профиля Шаттыка Алайдара с официального сайта UWW
01:35, 19 октября 2026
Борец Шаттык Алайдар уступил в схватке за "бронзу" на молодёжном ЧМ в Лас-Вегасе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: