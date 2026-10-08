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Культура и шоу-бизнес

Важный жизненный совет лидера группы A'studio раскрыл Арман Давлетяров в Алматы

Арман Давлетров, Байгали Серкебаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 09:37 Фото: Instagram/arman_dav, baigali_astudio
Известный медиаменеджер Арман Давлетяров в Алматы побывал в студии легендарного казахстанского музыканта, лидера группы A'studio Байгали Серкебаева, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram Давлетяров поделился отношением к нему и выложил часть программы, в которой рассказал, чему очень важному его научил Серкебаев.

"На днях, во время моей короткой поездки в Алматы, встретились с @baigali_astudio. К сожалению, в последние годы видимся не так часто. Поэтому такие встречи мне особенно дороги. Дружим уже больше тридцати лет! Байгали для меня давно родной человек. Безмерно уважаю его и люблю как старшего брата. Захотелось написать об этом просто так, без повода. Сегодня в мире так не хватает дружеского тепла, доброты и искренности. Давайте говорить нашим близким теплые слова не только в день рождения", – написал Давлетяров.

Он отметил, что всегда удивляется новым идеям Байгали в музыкальной индустрии и тем, как он умеет их осуществлять.

"Боря, дорогой, твори, живи ярко и свети всем нам! A'studio для меня – пример настоящего таланта, вкуса и отношения к музыке. Есть на кого равняться в этом цеху вашим коллегам!" – заключил Давлетяров.

А на видео он рассказал:

"Cколько мы бывали на гастролях, где бы ни были, ты говоришь: Арман, с утра просыпаемся, делаем чек. Сначала жена, дети, всех прозванивай, узнаем, все ли хорошо, потом выдыхаем и дальше гастролируем. Поэтому ты прекрасный отец..."

На передаче мужчины также соблюли добрую казахскую традицию и обменялись шапанами.

Во время пребывания в Алматы Арман Давлетяров также стал одним из почетных гостей за дастарханом. И во время встречи он решил ответить тем, кто сомневался в его знании казахского языка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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