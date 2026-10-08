"Барашки", вата, каракуль и рыбья чешуя: 7 октября Алматы накрыло необычное небо

Сегодня, 7 октября 2026 года, жители Алматы смогли наблюдать очень красивое небо над горами. Среди них был известный фотограф Дмитрий Доценко. Мастер не упустил возможность и снял впечатляющие кадры для тех, кто не смог сам лицезреть природные чудеса, сообщает Zakon.kz.

Доценко, как обычно, подробно объяснил происходящее. Так, это явление называют барашковое, или чешуйчатое небо, оно чаще бывает осенью. Представляет собой скопление высококучевых облаков, покрывающих большую часть небосвода.

"И правда, похоже на барашки, рыбную чешую или рябь на воде. Как по мне, красиво и необычно". Дмитрий Доценко

Впрочем, у казахстанцев возникли свои аналогии после увиденного.

Я тоже заметила, когда ехала на работу, словно мягкая вата.

Точно, красивая рябь была.

Сегодня облака волшебные.

Какое-то необычное, будто снег или вата сверху лежит.

Каракулевое небо.

Фантастически красиво, – пишут подписчики Доценко.

Конечно же, есть народные приметы и научные наблюдения, которые сходятся в трактовке такого неба:

К приближению перемен и осадкам: скопление таких облаков может говорить о приближении теплого атмосферного фронта.

скопление таких облаков может говорить о приближении теплого атмосферного фронта. К ухудшению погоды: появление "барашков" вместе с перистыми облаками часто предвещает усиление ветра или дождь в ближайшие 12-24 часа.

появление "барашков" вместе с перистыми облаками часто предвещает усиление ветра или дождь в ближайшие 12-24 часа. Когда дождя не будет: четкие границы облаков и увеличение расстояния между ними могут указывать на их рассеивание и сохранение сухой погоды.

Тем временем, судя по прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", 8, 9 и 10 октября 2026 года в Алматы осадков не ожидается. Температура прогреется до +21°С.