#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+13°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+13°
$
441.77
502.38
5.23
Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров ответил на упреки в незнании казахского языка

Арман Давлетяров с собакой, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 19:27 Фото: Instagram/arman_dav
Арман Давлетяров побывал в Алматы и стал одним из почетных гостей за дастарханом. Во время встречи медиаменеджер решил ответить тем, кто ранее сомневался в его знании казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Давлетяров опубликовал видео с застолья, на котором общается с хозяином дома на казахском. Судя по кадрам, разговор проходит в непринужденной атмосфере, Давлетяров не только поддерживает беседу, но и шутит на казахском языке.

"Это видео посвящается тем, кто часто пишет мне, что я не говорю на казахском. Я говорю на казахском языке. И говорю с радостью", – написал он под постом.

Таким образом визит в Алматы стал для медиаменеджера не только поводом встретиться с друзьями, но и возможностью публично продемонстрировать свои знания казахского языка. Видео с застолья Давлетяров сопроводил обращением к тем, кто ранее оставлял подобные комментарии в его адрес.

Ранее мы сообщали, что Тейлор Свифт установила новый музыкальный рекорд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
Арман Давлетяров, Алматы, говорит на казахском
10:32, 28 августа 2024
Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
Арман Давлетяров, артист
10:39, 07 июля 2026
"Каждый раз вижу что-то новое": Арман Давлетяров не узнал Актобе
Арман Давлетяров сделал неожиданное признание
12:15, 07 апреля 2025
Арман Давлетяров сделал неожиданное признание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФБ
19:33, Сегодня
Узбекистан обошёл Казахстан по числу полуфиналистов боксёрского турнира Азиады
Нуралы Алип в составе сборной Казахстана
19:07, Сегодня
Экс-тренер "Акжайыка" Пикущак оценил шансы Казахстана в матче со Словакией
Фото: Никита Басов, НОК РК
18:32, Сегодня
Узбекистан увеличил отрыв от Казахстана в медальном зачёте Азиады-2026
Фото: Федерация велоспорта Казахстана
18:12, Сегодня
Казахстанского тренера Аязбаева разыскивают по делу об изнасиловании в Индии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: