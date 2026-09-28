Арман Давлетяров ответил на упреки в незнании казахского языка

Арман Давлетяров побывал в Алматы и стал одним из почетных гостей за дастарханом. Во время встречи медиаменеджер решил ответить тем, кто ранее сомневался в его знании казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Давлетяров опубликовал видео с застолья, на котором общается с хозяином дома на казахском. Судя по кадрам, разговор проходит в непринужденной атмосфере, Давлетяров не только поддерживает беседу, но и шутит на казахском языке.

"Это видео посвящается тем, кто часто пишет мне, что я не говорю на казахском. Я говорю на казахском языке. И говорю с радостью", – написал он под постом.

Таким образом визит в Алматы стал для медиаменеджера не только поводом встретиться с друзьями, но и возможностью публично продемонстрировать свои знания казахского языка. Видео с застолья Давлетяров сопроводил обращением к тем, кто ранее оставлял подобные комментарии в его адрес.

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