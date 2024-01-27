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Член жюри "Танцев со звездами" обратился в полицию из-за кражи хореографии

танцоры Фото: Социальные сети
Танцор Максим Кожевников обвинил коллегу по шоу "Танцы со звездами" Дениса Тагинцева в краже его хореографии, сообщает Zakon.kz.

По словам Кожевникова, пишет Mash, Тагинцев не заплатил коллеге за работу хореографа в танцевальном шоу "Гранд". Он должен был выплатить ему 520 тыс. рублей за работу. В декабре состоялась премьера шоу в Театре эстрады, однако Кожевников не получил денег. В связи с этим он подал на коллегу заявление в полицию и прокуратуру.

Кожевников является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. Он работал хореографом-постановщиком олимпийской сборной России и мировых команд по художественной гимнастике и фигурному катанию. Хореограф принимал участие в шоу "Танцы со звездами", "You think you can dance" и "World of Dance".

Кожевников активно участвует во всевозможных танцевально-артистических проектах по всему миру как организатор, хореограф, судья и исполнитель. Он также работает в бизнесе недвижимости как дизайнер и директор проектов.

Ранее казахстанский артист Али Окапов рассказал, как на него повлияло землетрясение в Алматы.

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