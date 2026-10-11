Шоу Кайрата Нуртаса в Шымкенте обернулось уголовным делом

В соцсетях распространились слухи о том, что сотни человек пострадали в давке на концерте Кайрата Нуртаса в Шымкенте. Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу ДП региона.

В полиции заявили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности во время концерта, зарегистрировано уголовное дело.

"Из-за большого скопления людей одна из посетительниц пострадала. Девушка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Организаторы мероприятия доставлены в полицию. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям организаторов будет дана правовая оценка", – ответили в пресс-службе департамента полиции.

Как уточняется, по результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Между тем в комментариях под последним постом артиста люди уже требуют объяснений:

– Не концерт, а ад просто. Организация на нуле. Спасибо.

Пока официальное заявление сделали только представители Freedom Афиши.

"В Шымкенте 10 октября на входе на концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте произошла давка. Нас глубоко обеспокоили сообщения о пострадавших. Мы выясняем обстоятельства произошедшего и искренне переживаем за всех, кого затронула эта ситуация. Сейчас самое важное – здоровье и безопасность людей", – ответили фанатам организаторы.

Компания пообещала оказать полное содействие правоохранительным органам и предоставить всю имеющуюся информацию, включая материалы подготовки мероприятия и данные о работе команды на площадке.

"Для нас принципиально важно помочь разобраться в причинах случившегося, чтобы были сделаны необходимые выводы для предотвращения подобных ситуаций в будущем", – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что на открытии нового стадиона "Бишкек Арена" с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова и масштабной концертной программой шоу вызвало волну критики в социальных сетях из-за организационных проблем.