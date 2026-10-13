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Общество

Повреждены сердце и головной мозг: пострадавшая раскрыла, что творилось на концерте Кайрата Нуртаса в Шымкенте

певец Кайрат Нуртас, концерт, зрители, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 08:26 Фото: Instagram/kair_n
Одна из пострадавших – Айжан Айбеккызы рассказала подробности массовой давки, которая произошла в Шымкенте во время концерта казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала tv7.kz Айжан Айбеккызы, на шоу она пришла пораньше.

"Мы пришли к пяти часам вечера. Концерт должен был начаться в семь, поэтому решили прийти пораньше, чтобы не опоздать и заранее пройти внутрь. Мы купили билеты в Silver-зону за 13 тыс. тенге. Но попасть внутрь смогли только около восьми часов", – рассказала девушка.

По ее словам, давка была дважды.

"Во время первой я подвернула ногу, она была в крови. Люди начали падать на меня и затоптали. Я находилась возле входа, волонтеров там не было. Рядом было много людей, которые теряли сознание и искали воду".Айжан Айбеккызы

Произошедшее прокомментировали в городском Департаменте полиции.

"По предварительным данным, количество проданных билетов значительно превысило допустимую вместимость концертной площадки. Это привело к чрезмерному скоплению людей и создало угрозу безопасности зрителей. Организатор концерта, гражданин Л., 1984 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование".Заместитель начальника ДП Шымкента Еркебулан Ережепов

По данным полиции, одна из посетительниц, 18-летняя девушка, пострадала и была госпитализирована. Ее родственники отказались от интервью. По их словам, у пострадавшей повреждены сердце и головной мозг. Девушка потеряла сознание и до сих пор находится в реанимации, ее состояние тяжелое.

Кроме того, пока она лежала на земле во время давки, у нее похитили мобильный телефон и документы. Сейчас инцидент расследуют полицейские. Всего за помощью врачей обратились 8 человек, семерых отпустили домой.

Концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте состоялся 10 октября 2026 года на стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова. Тысячи людей одновременно пытались попасть на шоу, из-за чего у входа образовалось большое скопление людей. Часть зрителей в итоге так и не попала на концерт.

Позднее в соцсетях стали распространять ложную информацию о погибших и более 100 раненых в результате давки. Ее опровергли. По данным управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились восемь человек.

После осмотра все, кроме одной посетительницы, были отпущены домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

11 октября стало известно, что шоу Кайрата Нуртаса обернулось уголовным делом, а организатор мероприятия был задержан и водворен в ИВС. Позднее привлекли к ответственности женщину, которая распространяла фейки в социальных сетях о концерте.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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