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Культура и шоу-бизнес

Победа и предложение руки и сердца: сын Авербуха готовится к свадьбе

Сын Ильи Авербуха Мартин сделал предложение возлюбленной, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 13:57 Фото: Instagram/martin_averbukh
Сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин сделал предложение своей девушке, блогерше Софье Баранжиевой. Радостной новостью он поделился в Instagram 10 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Предложение прозвучало в день финала шоу "Выживалити. Наследники", в котором Мартин одержал победу. Софья ответила согласием.

Пара вместе уже пять лет. Молодые люди познакомились на первом курсе университета. Мартин признался, что считает помолвку своей главной победой, и посвятил возлюбленной трогательное признание.

"Я люблю в тебе все. Твой характер, твои мысли, твой взгляд на жизнь, твои увлечения. Люблю твою семью, которая за эти годы стала мне родной!" – написал Авербух.

Он также поделился эмоциями после предложения руки и сердца.

"Вчера ты сказала мне "да", и я не представляю, как можно быть счастливее! Наверное, это и есть моя самая главная победа! Я безумно рад, что мы есть друг у друга и что совсем скоро мы уже станем мужем и женой", – признался Мартин.

В комментариях подписчики активно поздравляют пару:

– Ура, гринфлаг будет хорошим мужем! Счастья вам навсегда! Мартин, поздравляю! Твоя самая главная награда рядом уже много лет!

– Мартин, победа в шоу – это прекрасно, но, когда находишь близкого и любимого человека – это самая ценная победа в жизни! Поздравляю вас с Софией, вы очень милые. Будьте счастливы.

– Кажется, только вчера было наше первое свидание, а уже пять лет прошло!

– Мартин, ты отличный пример для многих своих сверстников!

– Ну какие же вы красавчики!

Мартин Авербух родился в браке Ильи Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой. После развода родителей фигурист женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Супруги воспитывают сына Льва и дочь Лию.

Ранее сообщалось, что концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте обернулся уголовным делом. Позже стало известно, что слухи о сотне пострадавших на шоу оказались фейком.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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