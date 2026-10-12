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Культура и шоу-бизнес

"Про брови согласна!": Глюкоза оценила смелый эксперимент Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:48 Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
67-летняя заслуженная артистка России Лариса Гузеева оценила свое кардинальное преображение для съемок сериала "Холод", сообщает Zakon.kz.

11 октября 2026 года телеведущая разместила архивное фото, на котором предстала с высветленными и сбритыми бровями.

"Спасибо всем за высокую оценку моей работы в сериале "Холод". Все не зря. Не в песок. А брови не ноги – выросли новые".Лариса Гузеева

Стоит уточнить, что в криминальном сериале "Холод" Лариса Гузеева играет Надежду Цапкову – властную, деспотичную и жестокую чиновницу, которая также связана с теневым (нелегальным) бизнесом. Ради этой роли Гузеева кардинально сменила имидж – сделала белые волосы и выбелила брови.

Примечательно, что на эту реплику отреагировала певица Глюкоза, которая с 2024 года сама экспериментирует с внешностью, появляясь на публичных мероприятиях и в социальных сетях с осветленными бровями.

Она с юмором поддержала Гузееву, написав под постом следующий комментарий: "Про брови согласна", добавив смеющийся смайлик.

Недавно мы рассказывали, что самый популярный в мире американский YouTube-блогер MrBeast впервые приехал в Узбекистан и столкнулся с десятками тысяч фанатов, которые едва не растерзали его.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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