"Мальчик дарит iPhone, Арман – коня": Юсупов исполнил мечту жены и подарил ей Пинто

Популярный казахстанский блогер Арман Юсупов решил удивить свою супругу Карину Оксукпаеву. И ему это удалось, сообщает Zakon.kz.

Юсупов рассказал, что когда-то жена попросила подарить ей лошадь. Эта идея его весьма вдохновила. В итоге медиаамбассадор организовал сюрприз таким образом, что о нем Оксукпаева до последнего момента ничего не подозревала.

Сама блогер призналась, что долго не могла поверить в происходящее, а после отметила: "О таком я даже мечтать не могла!"

О сюрпризе с конем по кличке Пинто стало известно 11 октября 2026 года.

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Недавно мы рассказывали, что самый популярный в мире американский YouTube-блогер MrBeast впервые приехал в Узбекистан и столкнулся с десятками тысяч фанатов, которые едва не растерзали его.