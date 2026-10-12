"Мальчик дарит iPhone, Арман – коня": Юсупов исполнил мечту жены и подарил ей Пинто
Фото: Instagram/oksukpaevak
Популярный казахстанский блогер Арман Юсупов решил удивить свою супругу Карину Оксукпаеву. И ему это удалось, сообщает Zakon.kz.
Юсупов рассказал, что когда-то жена попросила подарить ей лошадь. Эта идея его весьма вдохновила. В итоге медиаамбассадор организовал сюрприз таким образом, что о нем Оксукпаева до последнего момента ничего не подозревала.
Сама блогер призналась, что долго не могла поверить в происходящее, а после отметила: "О таком я даже мечтать не могла!"
О сюрпризе с конем по кличке Пинто стало известно 11 октября 2026 года.
Новое "пополнение" в семье блогеров умилило пользователей Сети.
- Институт семьи знаете? Они создали.
- Мальчик дарит iPhone, мужчина дарит коня.
- Красивые.
- Лучшая семья.
- Мужик сказал, Арман сделал.
- Вот это подарки 30+, понимаю.
- Что за идеальный мужчина.
Недавно мы рассказывали, что самый популярный в мире американский YouTube-блогер MrBeast впервые приехал в Узбекистан и столкнулся с десятками тысяч фанатов, которые едва не растерзали его.
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