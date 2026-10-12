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Культура и шоу-бизнес

"Мальчик дарит iPhone, Арман – коня": Юсупов исполнил мечту жены и подарил ей Пинто

конь, блогеры, горы, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:29 Фото: Instagram/oksukpaevak
Популярный казахстанский блогер Арман Юсупов решил удивить свою супругу Карину Оксукпаеву. И ему это удалось, сообщает Zakon.kz.

Юсупов рассказал, что когда-то жена попросила подарить ей лошадь. Эта идея его весьма вдохновила. В итоге медиаамбассадор организовал сюрприз таким образом, что о нем Оксукпаева до последнего момента ничего не подозревала.

Сама блогер призналась, что долго не могла поверить в происходящее, а после отметила: "О таком я даже мечтать не могла!"

О сюрпризе с конем по кличке Пинто стало известно 11 октября 2026 года.

Новое "пополнение" в семье блогеров умилило пользователей Сети.

  • Институт семьи знаете? Они создали.
  • Мальчик дарит iPhone, мужчина дарит коня.
  • Красивые.
  • Лучшая семья.
  • Мужик сказал, Арман сделал.
  • Вот это подарки 30+, понимаю.
  • Что за идеальный мужчина.

Недавно мы рассказывали, что самый популярный в мире американский YouTube-блогер MrBeast впервые приехал в Узбекистан и столкнулся с десятками тысяч фанатов, которые едва не растерзали его.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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