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Культура и шоу-бизнес

Синди Кроуфорд с мужем впервые появились на публике после потери сына

Синди Кроуфорд и сын, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 08:56 Фото: X/@popbackupp
Американская супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти своего сына Пресли Гербера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, знаменитую пару сфотографировали вместе на пляже Зума в Малибу, штат Калифорния, в субботу, 10 октября.

Эта пара, прожившая вместе уже много лет, держалась за руки и старалась не привлекать к себе внимания во время дневной прогулки. 60-летняя модель и 64-летний бизнесмен впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Пресли скончался в реабилитационном центре 20 сентября.

В 9:35 утра по местному времени в полицию Санта-Моники поступил звонок о сердечном приступе, а в другом сообщении говорилось, что сотрудники экстренных служб выехали на вызов по этому адресу в связи с передозировкой.

Ранее мы писали о том, как шоу Кайрата Нуртаса в Шымкенте обернулось уголовным делом.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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