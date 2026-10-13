Синди Кроуфорд с мужем впервые появились на публике после потери сына

Американская супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти своего сына Пресли Гербера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, знаменитую пару сфотографировали вместе на пляже Зума в Малибу, штат Калифорния, в субботу, 10 октября.

Эта пара, прожившая вместе уже много лет, держалась за руки и старалась не привлекать к себе внимания во время дневной прогулки. 60-летняя модель и 64-летний бизнесмен впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Пресли скончался в реабилитационном центре 20 сентября.

В 9:35 утра по местному времени в полицию Санта-Моники поступил звонок о сердечном приступе, а в другом сообщении говорилось, что сотрудники экстренных служб выехали на вызов по этому адресу в связи с передозировкой.

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