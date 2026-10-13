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Культура и шоу-бизнес

"Волчья стая" для Шакиры: поп-дива ищет фанатов, которые выведут ее на сцену в Бишкеке

фанаты, фейерверк, стадион, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 14:10 Фото: pexels
Колумбийская певица Шакира впервые выступит с концертом в Бишкеке 18 октября 2026 года. Поклонники не только смогут увидеть своего кумира, но и пройти вместе с ней к сцене, сообщает Zakon.kz.

Для этого всем желающим нужно принять участие в специальном конкурсе "Camina con la Loba" (с исп. "Иди вместе с Волчицей").

Это уникальный интерактивный проект для фанатов, организованный певицей в рамках ее масштабного мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Суть интерактива: Шакира выбирает группу преданных поклонников, инфлюенсеров и местных знаменитостей в каждом городе проведения концерта. Победители конкурса (так называемая "Волчья стая", или Wolfpack) получают эксклюзивную возможность пройтись вместе с певицей за кулисами и сопроводить ее прямо до выхода на сцену в самом начале шоу.

Условия участия в конкурсе уже разместила администрация Bishkek Arena.

Всего 5 шагов:

  • сними Reels в стиле "Ла Лоба";
  • опубликуй с хештегом #CaminaConLaLobaBishkek и отметками;
  • укажи в описании свою любимую песню Шакиры;
  • заполни форму по ссылке в шапке профиля;
  • подпишись на @bishkekarenaofficial, @gov.ticket и @wakeup_hana.

Участие для владельцев билетов Fanzone 1/2, 18+. Заявки принимаются до 15 октября, 23:59.

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Бишкек вместо Алматы: Шакира выступит с шоу на новой арене в Кыргызстане

Продажа билетов на концерт исполнительницы хита Waka Waka стартовала 1 октября 2026 года. Уже на следующий день, 2 октября, стало известно, что концерт Шакиры привлек покупателей из 22 стран мира. За первый день было продано более 13 тысяч билетов. Среди зарубежных покупателей лидирует Казахстан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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