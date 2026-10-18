"Салам, Кыргызстан!": Шакира обратилась к поклонникам после прилета в Бишкек

В ночь на 18 октября 2026 года в Кыргызстан прибыла всемирно известная колумбийская певица Шакира. Артистку встретили в международном аэропорту "Манас", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Кактус", среди встречающих были руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов и организаторы концерта.

После прибытия в Бишкек певица опубликовала фотографию в Instagram с подписью "Салам, Кыргызстан!".

Уже сегодня, 18 октября, Шакира выступит на стадионе "Бишкек Арена". Начало концерта запланировано на 19:00. Это будет первое выступление певицы в Центральной Азии.

Концерт пройдет в рамках мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. По информации официальной билетной платформы, зрители услышат знаменитые хиты Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Wherever, She Wolf, а также композиции из нового альбома артистки.

6 сентября 2026 года управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев анонсировал выступление Шакиры. До этого ходили слухи о том, что исполнительница может приехать с концертом в Алматы.