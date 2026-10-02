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Культура и шоу-бизнес

Концерт Шакиры в Бишкеке: Казахстан вошел в тройку лидеров по покупке билетов

Шакира, певица, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 15:56 Фото: Instagram/shakira
18 октября 2026 года в Бишкеке состоится событие, о котором в последнее время много спорили и рассуждали. В этот день мировая поп-дива Шакира впервые выступит в Центральной Азии с масштабным шоу. Ее концерт состоится на новом стадионе "Бишкек Арена", сообщает Zakon.kz.

Продажа билетов стартовала 1 октября 2026 года в 9:00 на сайте, посвященном главным мероприятиям Кыргызстана.

В подписи к публикации идет важная информация:

"Согласно условиям эксклюзивного договора, выступление Шакиры в Центральной Азии состоится только в Бишкеке. Другие концерты в регионе, включая Казахстан, в рамках данного соглашения не предусмотрены".

Так, по данным организатора концерта за 2 октября, концерт Шакиры в Бишкеке привлек покупателей из 22 стран мира. За первый день было продано более 13 тысяч билетов.

"Среди зарубежных покупателей лидируют Казахстан – 80,01%, Россия – 13,08% и Узбекистан – 3,80%", – отмечается на сайте продаж.
Бишкек Арена, билеты, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 15:56

Фото: Instagram/gov.ticket

"Бишкек Арена" (Bishkek Arena) – это новый национальный футбольный стадион Кыргызстана, расположенный в селе Орок к юго-западу от Бишкека, который стал крупнейшим стадионом в Центральной Азии. Стадион рассчитан более чем на 51 000 зрителей.

6 сентября 2026 года управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев анонсировал выступление Шакиры. До этого ходили слухи о том, что исполнительница может приехать с концертом в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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