Актрису из фильма "Брат" нашли в тяжелом состоянии в день рождения

Актрису Лидию Доротенко, известную по эпизодической роли в фильме "Брат", нашли в тяжелом состоянии в день ее 95-летия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Пятый канал" со ссылкой на продюсера Вячеслава Смородинова, в день рождения актрисы не оказалось ни дома, ни на киностудии "Ленфильм", где ее хорошо знали. К поискам подключились коллеги, знакомые и жители Санкт-Петербурга. Когда Доротенко удалось найти, ее состояние шокировало окружающих. По словам Смородинова, актриса выглядела крайне запущенной.

Как рассказал продюсер, он раньше часто встречался с актрисой на "Ленфильме". По его словам, Доротенко была веселой, отзывчивой и всегда готовой прийти на помощь. Увиденное стало для него тяжелым потрясением.

Кроме того, двоюродный брат актрисы Анатолий Торопов объяснил, что она привыкла самостоятельно справляться со своими проблемами и нередко отказывается от помощи окружающих.

Лидия Доротенко – советская и российская актриса, посвятившая около полувека работе на киностудии "Ленфильм". Она трудилась ассистентом по актерам и бригадиром массовки, а также снималась в кино. Зрителям она запомнилась, в частности, благодаря появлению в культовом фильме "Брат".

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