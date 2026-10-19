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Культура и шоу-бизнес

"А где медведь и цыгане?": Дженнифер Лопес примерила наряд в "русском" стиле и вызвала ажиотаж в Instagram

Дженнифер Лопес, певица, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:46 Фото: Instagram/jlo
57-летняя знаменитая американская актриса Дженнифер Лопес примерила наряд в русском стиле и сильно удивила армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

После одного из гламурных мероприятий исполнительница хита On The Floor показала фотографии в элегантном образе с меховой отделкой и цветочной вышивкой.

Пользователи Instagram моментально обратили внимание на сходство наряда знаменитости с традиционной русской одеждой.

Сама же Лопес была довольна лаконична в описании. В подписи к серии снимков сказано: "Вечерний выход".

По мнению многочисленных фанатов, в таком образе звезда весьма похожа на русскую боярыню.

  • Тут что-то русским духом пахнет.
  • Как ей идет Russian style.
  • Когда ждешь русских в комментах.
  • Ну, наша!
  • Что за красота по-русски.
  • Чисто русская княжна.
  • Красивая в ночи.
  • Русская барыня! Ей идет все.
  • А где цыгане и медведь?
  • Барыня.
  • Что-то на цыганско-русском.
  • Вам очень подходит этот стиль, Дженнифер Давидовна (по батюшке).
  • Какой-то русский вайб.
  • Боярыня Морозова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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