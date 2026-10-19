"А где медведь и цыгане?": Дженнифер Лопес примерила наряд в "русском" стиле и вызвала ажиотаж в Instagram

57-летняя знаменитая американская актриса Дженнифер Лопес примерила наряд в русском стиле и сильно удивила армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

После одного из гламурных мероприятий исполнительница хита On The Floor показала фотографии в элегантном образе с меховой отделкой и цветочной вышивкой.

Пользователи Instagram моментально обратили внимание на сходство наряда знаменитости с традиционной русской одеждой.

Сама же Лопес была довольна лаконична в описании. В подписи к серии снимков сказано: "Вечерний выход".

По мнению многочисленных фанатов, в таком образе звезда весьма похожа на русскую боярыню.

Тут что-то русским духом пахнет.

Как ей идет Russian style.

Когда ждешь русских в комментах.

Ну, наша!

Что за красота по-русски.

Чисто русская княжна.

Красивая в ночи.

Русская барыня! Ей идет все.

А где цыгане и медведь?

Барыня.

Что-то на цыганско-русском.

Вам очень подходит этот стиль, Дженнифер Давидовна (по батюшке).

Какой-то русский вайб.

Боярыня Морозова.

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