"А где медведь и цыгане?": Дженнифер Лопес примерила наряд в "русском" стиле и вызвала ажиотаж в Instagram
Фото: Instagram/jlo
57-летняя знаменитая американская актриса Дженнифер Лопес примерила наряд в русском стиле и сильно удивила армию поклонников, сообщает Zakon.kz.
После одного из гламурных мероприятий исполнительница хита On The Floor показала фотографии в элегантном образе с меховой отделкой и цветочной вышивкой.
Пользователи Instagram моментально обратили внимание на сходство наряда знаменитости с традиционной русской одеждой.
Сама же Лопес была довольна лаконична в описании. В подписи к серии снимков сказано: "Вечерний выход".
По мнению многочисленных фанатов, в таком образе звезда весьма похожа на русскую боярыню.
- Тут что-то русским духом пахнет.
- Как ей идет Russian style.
- Когда ждешь русских в комментах.
- Ну, наша!
- Что за красота по-русски.
- Чисто русская княжна.
- Красивая в ночи.
- Русская барыня! Ей идет все.
- А где цыгане и медведь?
- Барыня.
- Что-то на цыганско-русском.
- Вам очень подходит этот стиль, Дженнифер Давидовна (по батюшке).
- Какой-то русский вайб.
- Боярыня Морозова.
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