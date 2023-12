Вызывающий наряд Дженнифер Лопес пришелся не по душе поклонникам

54-летняя исполнительница Дженнифер Лопес является частой гостьей мероприятий и любит радовать фанатов смелыми и откровенными нарядами. Однако один из последних светских выходов разочаровал пользователей Сети, сообщает Zakon.kz

Фотографии с важной встречи бизнесвумен опубликовала 6 декабря 2023 года на странице в Instagram. Лопес присутствовала на премии ELLE Women in Hollywood Awards. Ее вручают женщинам, которые имеют сильное влияние на Голливуд.

Комментаторы заявили, что Лопес, несомненно, очаровательна, но переборщила с выбором вечернего платья.

16 февраля 2024 года американская певица планирует выпустить свой новый альбом "This Is Me… Now". В предстоящий лонгплей войдут 13 песен, в том числе песня "Dear Ben Pt. II", посвященная мужу артистки Бену Аффлеку,