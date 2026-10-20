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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген поблагодарил зрителей в Польше за незабываемый старт тура

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 15:48 Фото: dimashnews.com
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген 18 октября 2026 года на Tauron Arena в Кракове дал старт мировому туру, который продолжится на разных континентах, сообщает Zakon.kz.

Через несколько дней, 20 октября, музыкант обратился к армии слушателей с благодарностью.

"Спасибо, Краков! Спасибо, Польша! Наш мировой тур DIMENSIONS прекрасно стартовал благодаря вам! Спасибо за вашу поддержку, вашу энергию и невероятную атмосферу, которую вы создали в тот вечер!"Димаш Кудайберген

Затем он обратился к поклонникам в Дюссельдорфе, с которыми встретится 24 октября 2026 года.

В ответ зрители поблагодарили Кудайбергена за новые песни и полученные эмоции.

14 октября шоумен Кирилл Мейстер из Алматы рассказал о встрече с Кудайбергеном. Телеведущий не только поделился впечатлениями, но и показал несколько ярких фрагментов выступления артиста.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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