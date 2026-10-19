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Культура и шоу-бизнес

Появились первые фото с мирового тура Димаша Кудайбергена: где он выступил и как отреагировали фанаты

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген дал старт новому мировому туру DIMENSIONS концертом в Польше. Команда артиста сегодня, 19 октября 2026 года, опубликовала первые фотографии с концерта, а фанаты поделились своими впечатлениями, сообщает Zakon.kz.

Так, 18 октября на Tauron Arena в Кракове народный артист РК представил новое шоу DIMENSIONS.

"Фееричный концерт, собравший тысячи поклонников артиста со всего мира, дал старт мировому туру, который продолжится на разных континентах. Знаменуя начало тура, приглашая зрителей в свой внутренний мир, переливающийся во многих измерениях, Димаш открыл концерт на родном казахском языке эпичной титульной песней "Dimensions".Команда Димаша Кудайбергена
всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

Специально для нового тура Димаш подготовил много новых произведений, в большинстве из которых выступил в качестве композитора.

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

Как сообщается, в первой части концерта прозвучали две премьеры на английском языке: "Guilty of Your Light" и "Somebody Loves You". Завершила первый блок кантата композитора Игоря Крутого "Olimpico".

В начале следующей части песня "Fire" приковала все внимание зрителей к сцене в интересной постановке. Далее Димаш представил четыре новые композиции: "Drive On" и "Tell Me Why" на английском, виртуозный вокализ и "Release my soul", написанную его младшим братом Мансуром Кудайбергеном.

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

Команда подчеркнула, что поклонники артиста были весь вечер на эмоциональном подъеме: от самостоятельного разогрева перед концертом в виде исполнения песен Димаша до бурной поддержки в течение всего вечера. На традиционной распевке поклонники научили Димаша говорить на польском "Я вас люблю", и артист с удовольствием пел эту фразу вместе с залом.

Мальчик Тимур из Молдовы, которого Димаш пригласил на сцену, увидев яркий баннер в его руках, исполнил под чутким руководством хозяина вечера фрагменты своих любимых песен "Любовь уставших лебедей" и "S.O.S".

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

Отмечается, что в третьей части шоу на экране появился маленький Димаш, который начал петь авторскую композицию "Өмір". Реальный артист продолжил петь песню вместе со своей версией "почтенного возраста" на экране.

Посвящением традициям родного края стали народные песни "Ақерке", "Tау Iшiнде" и "Дурдараз" – каждая как отдельный спектакль была представлена в интересной хореографической постановке.

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

Как сообщается, после виртуозного соло домбристов Темирлана Олжабая и Ерната Наурыза Димаш вернулся на сцену с призывом к миру в "The Story of One Sky".

И далее вместе с кобызистом Олжасом Курманбеком композицией "Stranger" Димаш как будто передал эстафетную палочку от предыдущего мирового тура к новому.

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

В этом блоке программы зрители услышали еще одно новое произведение "Moonlight" на казахском языке, "Самғау" – премьеру прошлого года и "Любовь уставших лебедей".

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

Заключительная часть шоу началась композицией, которую поклонники во всем мире знают наизусть, – "Ұмытылмас күн". Истории о глубоких чувствах продолжились в недавней премьере "Yazgi" на турецком.

В финале концерта весь зал зажигал под "Give Me Your Love" и новую песню "Жана күн".

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04

Фото: ru.dimashnews.com

Вместе с тем команда артиста добавила, что:

"Димаш благодарит всех поклонников за внимание и поддержку и ждет на следующих концертах – тур только начинается! До встречи!"

Фанаты поздравили Кудайбергена со стартом мирового тура и заявили, что шоу в Кракове было потрясающим. Но нашлись среди них и те, кто выразил свое недовольство:

  • "Огромные поздравления!"
  • "Это потрясающее шоу! Спасибо!"
  • "Пожалуйста, верните SOS в список".
  • "Восхитительно всегда и навсегда! Я люблю тебя!"
  • "Это был фейерверк музыки, танцевальных ритмов!"
  • "Тур начался успешно! Поздравляем Ди и всю команду!"
  • "Замечательный концерт. Великолепный артист. Незабываемое зрелище. Прекрасный голос".
  • "Я даже не знаю, как выразить свои чувства сейчас. Спасибо, Димаш! Спасибо, команда DQ!"
  • "Этот концерт был просто потрясающим. Он вышел далеко за пределы своей зоны комфорта. Браво! О чем я жалею? Только о том, что не услышал "SOS".
  • "Поздравляю Димаша и всю команду! Концерт сногсшибательный во всех смыслах ! Нет слов, как классно! Успешного путешествия DIMENSIONS по миру!"
  • "Димаш – артист мирового масштаба, который должен постоянно развиваться, удивлять и идти вперед. Именно поэтому, при всем моем колоссальном уважении к его таланту, новые песни показались мне немного однообразными. Мне не хватило той мощной энергетики и душевного подъема, которые всегда дарили его прежние шедевры".

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:04
Димаш Кудайберген сделал важное объявление

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген поделился кадрами подготовки к новой концертной программе, с который выступит в нескольких странах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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