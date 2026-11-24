22 ноября 2026 года в Боготе состоялся первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Колумбии. После пяти выступлений в Мексике латиноамериканская часть нового мирового тура DIMENSIONS продолжилась в колумбийской столице, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 23 ноября поделилась команда всемирно известного казахстанского исполнителя:

"Концерт прошел на одной из крупнейших концертных площадок города – Movistar Arena, где собрались тысячи поклонников казахстанского артиста. Колумбийская публика встретила Димаша продолжительными аплодисментами и приветственными скандированиями. В зале звучали кричалки "¡Se vive, se siente, Dimash está presente!" (Это чувствуется, это ощущается – Димаш здесь!), "¡Se vive, se siente, Colombia está presente!" (Это чувствуется, это ощущается – Колумбия здесь!), а также "¡Dimash querido, aquí eres bienvenido!" (Дорогой Димаш, добро пожаловать!)".

Как сообщается, на протяжении концерта зрители активно поддерживали выступления артиста, подпевали знакомым композициям и сопровождали музыкальные номера аплодисментами.

Отмечается, что одним из произведений, представленных в программе нового мирового тура, стал авторский "Vocalize" Димаша Кудайбергена. Композиция, написанная самим артистом, исполняется без слов и позволяет сосредоточить внимание на вокальном мастерстве, диапазоне и особенностях исполнительской интерпретации.

В этом произведении, как уточнила команда артиста, Димаш выступает одновременно как композитор и исполнитель, используя возможности человеческого голоса для передачи музыкального содержания без обращения к тексту.

Подчеркивается, что особенностью номера является его минималистичное сценическое оформление. Во время исполнения на большом экране транслируется изображение артиста в реальном времени.

Постановка не предусматривает участия танцоров и масштабных сценических эффектов, благодаря чему основное внимание зрителей сосредоточено на вокальном исполнении.

Обращаясь к публике, Димаш поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку и возможность впервые встретиться с ними на сольном концерте в Колумбии.

"Большое спасибо, Колумбия! После 27 лет обучения, многих лет работы, благодаря поддержке моих родных и друзей наша встреча состоялась! Благодарю вас всех!" – сказал Кудайберген.

Концерт в Боготе стал очередным этапом латиноамериканской части мирового тура DIMENSIONS.

В свою очередь Dears из Колумбии поблагодарили 32-летнего народного артиста РК за потрясающий и незабываемый концерт:

"Спасибо, что приехали в мою страну!"

"Невероятный концерт. Димаш – лучший".

"Отличный концерт, спасибо, что посетили нас".

"Спасибо, мой дорогой принц, за то, что ты сделал счастливыми наших Dears из Колумбии".

"Потрясающий вечер и великолепное выступление! Тем более это был Международный день музыкантов!"

"Какой незабываемый вечер! Великолепный артист приехал в Боготу, Колумбию, и устроил потрясающее выступление. Продолжай, Димаш, создавать историю своим уникальным талантом. Мы, твои Dears, будем поддерживать тебя до самого конца! Всего самого-самого лучшего тебе и твоим близким, Димаш!"

Следующее выступление Димаша Кудайбергена состоится 24 ноября в Сантьяго – столице Чили.

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23 ноября 2026 года Димаш Кудайберген опубликовал видео, в котором показал, как тысячи колумбийцев в унисон спели его песню на казахском языке "Ұмытылмас күн" ("Незабываемый день").