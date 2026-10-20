В свой день рождения умер киноинженер, участвовавший в съемках "Брата-2"

На 89-м году жизни скончался киноинженер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Иосиф Барский, сообщает Zakon.kz.

Известный киноинженер Иосиф Барский, запомнившийся участием над созданием фильмов "Брат-2", "Утомленные солнцем" и другими выдающимися картинами, умер в день своего 88-летия. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

"Коллеги-кинематографисты навсегда запомнят его как блестящего профессионала и знатока своего дела, безупречного организатора кинопроизводства, принципиального, глубоко порядочного человека", – говорится в сообщении.

Прощание с ним пройдет 22 октября в 13:00 по адресу: Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 1, "Ритуал".

Барский родился 18 октября 1938 года. Окончил Московский институт химического машиностроения, с 1961 года работал в системе кинематографии. Был инженером Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ), главным инженером завода "Москинап" и Центральной студии документальных фильмов.

Затем Барский возглавил ОАО "Кинотехника", созданное в мае 1990 года для оказания кинотехнических услуг съемочным группам. С 1990 по 2007 год компания участвовала в съемках более 200 художественных фильмов, среди которых "Зимняя вишня-2", "Сестрички Либерти", "Утомленные солнцем", "Брат-2", "Копейка" и "Кукушка", а также в создании более 2 тыс. клипов, рекламных роликов и других проектов.

С 1998 по 2017 год Барский занимал пост президента Гильдии кинотехников Союза кинематографистов России. Он был кандидатом технических наук, автором нескольких десятков статей о технике и технологиях кинопроизводства и обладателем более десяти авторских свидетельств. Его наградили орденом Почета.

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