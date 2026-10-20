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Два архива Казахстана получат статус "национальный": что это значит

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:34 Фото: akorda.kz
Два крупнейших государственных архива РК получат новый статус с 2027 года. В их фондах хранятся более 1,7 млн единиц хранения – документы, отражающие историю страны, развитие государственности, культуры и науки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве культуры и информации РК, по указу президента два государственных архива Казахстана получили статус "Национальный".

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении статуса "Национальный" двум республиканским государственным учреждениям – Национальному архиву Республики Казахстан и Центральному государственному архиву Республики Казахстан", – говорится в информации.

Указ вступает в силу 1 января 2027 года.

Оба учреждения хранят документы, связанные с историей страны, ее политическим, социально-экономическим и культурным развитием.

Центральный государственный архив Казахстана был основан в 1921 году. За более чем столетнюю историю он стал одним из хранилищ документального наследия страны.

На сегодняшний день в архиве насчитывается 2 309 фондов, включающих более 1,3 млн единиц хранения. Документы отражают разные периоды истории Казахстана, становление государственности, развитие национальной культуры и науки, а также жизнь и деятельность выдающихся личностей.

Национальный архив работает с 2006 года

Национальный архив Республики Казахстан создан в 2006 году. Его основная задача – комплектование, хранение и использование документов, отражающих развитие страны.

В настоящее время архив располагает 311 фондами, объединяющими 405 589 единиц хранения. Документы доступны государственным органам, исследователям и гражданам в установленном порядке.

"Присвоение статуса "Национальный" подчеркивает особую роль обоих учреждений в сохранении историко-культурного и документального наследия Казахстана. Среди приоритетных направлений их деятельности – обеспечение сохранности архивных материалов, цифровизация фондов и введение исторических документов в научный оборот", – подчеркивается в информации.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 сентября 2026 года, которым внес изменения в Правила присвоения статуса "Национальный" государственным архивам.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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