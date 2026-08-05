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События

Национальному архиву Казахстана присвоят особый статус

Национальному архиву Казахстана присвоят особый статус, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 18:28 Фото: Министерство культуры и информации РК
В Астане состоялась международная научно-практическая конференция "Архивы: цифровая трансформация, конституционные ценности, историческое наследие", посвященная 20-летию Национального архива Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В работе конференции приняли участие заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, представители Администрации президента Казахстана, государственных органов, архивных учреждений Турции, России, Узбекистана, Саудовской Аравии и Таджикистана, а также ведущие ученые и специалисты архивной отрасли.

На открытии мероприятия Аида Балаева зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов архивной отрасли с 20-летием Национального архива и выразил признательность за их вклад в сохранение исторического наследия страны.

"В архивном фонде сосредоточены ценные материалы, отражающие становление и развитие Независимого Казахстана. Специалисты учреждения провели большую работу по изучению исторических документов, обнаруженных в зарубежных архивах, и возвращению их на Родину. Благодаря этому архивный фонд пополнился уникальными материалами, охватывающими период в четырнадцать веков. Значение этой благородной деятельности, позволяющей глубже познать историю нашей нации, трудно переоценить. Уверен, что в ходе сегодняшней встречи будут высказаны содержательные мнения и выработаны эффективные предложения по дальнейшему развитию архивной отрасли в соответствии с требованиями времени", – говорится в обращении президента.

В своем выступлении заместитель премьер-министра выразила признательность коллективу и ветеранам архива за их вклад в развитие архивного дела, отметив, что сегодня наша страна переживает важный исторический этап.

Национальному архиву Казахстана присвоят особый статус, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 18:28

Фото: Министерство культуры и информации РК

"Мы вступили в новую эпоху развития государства. В новой Конституции человеческий капитал, образование, наука и инновации определены в качестве стратегических приоритетов развития страны. Наряду с этим на конституционном уровне закреплены сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры. Это означает не только сохранение прошлого, но и формирование будущего. Поскольку историческая память народа является духовной основой государства. А одним из главных институтов, обеспечивающих сохранение этого наследия, является архив. Как недавно отметил глава государства, Национальный архив вносит огромный вклад в возрождение отечественной истории и передачу ее молодому поколению. Еще одной важной и радостной новостью является то, что в этом году Архиву будет присвоен статус "Национальный", – сказала Аида Балаева.

В честь юбилейной даты ряду ветеранов и специалистов, внесших вклад в становление и развитие архивной отрасли, от имени президента были вручены государственные награды.

В рамках документальной выставки "Архив: 20 лет, связавших прошлое и будущее" в Национальном архиве был открыт памятный уголок, посвященный ее деятельности.

Как отметили в министерстве, в 237 государственных архивах Казахстана хранится около 30 млн документов Национального архивного фонда. В архивной отрасли работают более 3,5 тыс. специалистов. Фонды продолжают пополняться личными документами выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры.

За последние годы доля оцифрованных документов Национального архива увеличилась с 3% до 26%. Внедрена информационная система "Единый электронный архив документов", которая обеспечивает прием и оперативное исполнение запросов граждан и организаций.

Особое внимание уделяется подготовке кадров и повышению квалификации специалистов. На сегодняшний день специальные сертификаты получили уже более тысячи работников архивной отрасли.

В ходе конференции участники обсудили вопросы формирования фондов Национального архива, научной публикации архивных документов, развития международного сотрудничества, цифровой трансформации архивной отрасли и применения технологий искусственного интеллекта.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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