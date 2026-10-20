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Культура и шоу-бизнес

Барбара Палвин рассказала, как вернула форму после родов за шесть недель

модель Барбара Палвин, модель, подиум, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 00:13 Фото: wikimedia
Венгерская супермодель Барбара Палвин вернулась к работе вскоре после рождения дочери. Уже через шесть недель после родов 32-летняя звезда приняла участие в показе Victoria's Secret,сообщает Zakon.kz.

В беседе с Page Six она рассказала, как заботилась о себе во время беременности и почему не стала прибегать к интенсивным тренировкам.

Вместо изнурительных физических нагрузок модель сосредоточилась на питании. Палвин призналась, что старалась выбирать органические продукты, поскольку прежде всего думала о здоровье ребенка. По ее словам, после родов организм восстановился быстрее, чем она ожидала.

"Забавно, но мое тело, к счастью, восстановилось очень быстро. Думаю, это потому, что я никогда не чувствовала себя здоровее. Во время беременности я очень хотела быть уверена, что с малышкой все в порядке, поэтому ела только органические продукты", – рассказала Палвин.

При этом модель не считает свое возвращение на подиум через полтора месяца после родов каким-то подвигом.

Ранее сообщалось, что завершился судебный процесс в отношении бывшей турецкой модели Дениз Аккаи, обвиняемой в нанесении телесных повреждений своей дочери.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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