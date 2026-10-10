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Мир

Известная турецкая модель получила срок за насилие над дочерью

Турецкая модель, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 04:59 Фото: Facebook/Deniz Akkaya
10 октября завершился судебный процесс в отношении бывшей турецкой модели Дениз Аккаи, обвиняемой в нанесении телесных повреждений своей дочери, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по итогам разбирательства ее приговорили к 7 месяцам и 15 дням лишения свободы.

Инцидент произошел в мае 2024 года. В первых показаниях Аккая утверждала, что сама подверглась нападению со стороны дочери. А 15-летняя девочка заявляла, что мать применяла к ней физическое насилие.

Сначала суд приговорил Аккаю к 4 месяцам лишения свободы, но после апелляционной жалобы, поданной адвокатом дочери, дело пересмотрели.

Судебная инстанция, учитывая наличие у Аккаи предыдущей судимости по другому уголовному делу, не стала откладывать исполнение нового наказания.

Если приговор вступит в законную силу, экс-модель отправят в тюрьму.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя королева красоты трагически погибла от разряда молнии.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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