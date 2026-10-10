Известная турецкая модель получила срок за насилие над дочерью
Фото: Facebook/Deniz Akkaya
10 октября завершился судебный процесс в отношении бывшей турецкой модели Дениз Аккаи, обвиняемой в нанесении телесных повреждений своей дочери, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, по итогам разбирательства ее приговорили к 7 месяцам и 15 дням лишения свободы.
Инцидент произошел в мае 2024 года. В первых показаниях Аккая утверждала, что сама подверглась нападению со стороны дочери. А 15-летняя девочка заявляла, что мать применяла к ней физическое насилие.
Сначала суд приговорил Аккаю к 4 месяцам лишения свободы, но после апелляционной жалобы, поданной адвокатом дочери, дело пересмотрели.
Судебная инстанция, учитывая наличие у Аккаи предыдущей судимости по другому уголовному делу, не стала откладывать исполнение нового наказания.
Если приговор вступит в законную силу, экс-модель отправят в тюрьму.
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