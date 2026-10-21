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События

"Азиатский ястреб" спустя 40 лет: казахстанка воссоздала образ Джеки Чана из легендарного фильма

актер Джеки Чан, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:14 Фото: Instagram/jackiechan
Накануне, 20 октября 2026 года, жительница Алматы Нади Цай, которая шьет мишек, похожих на своих кумиров, рассказала о подарке для легендарного актера Джеки Чана, сообщает Zakon.kz.

Свой подарок – мишку в образе Джеки Чана из легендарного фильма "Доспехи Бога" – алматинка показала в Instagram.

"1986 – 2026. 40 лет спустя… Азиатский ястреб – один из тех образов Джеки Чана, который помнят и любят уже несколько поколений. Мне хотелось передать в этом маленьком персонаже настроение, характер и дух того самого героя. Так появился мой мишка в образе Азиатского ястреба – созданный специально в подарок Джеки Чану", – поделилась Нади Цай.

Также она показала процесс создания мишки.

Автор игрушки напомнила, что в этом году Казахстан стал частью истории легендарной кинофраншизы.

"Именно здесь прошли съемки продолжения с Джеки Чаном "Доспехи Бога: Ультиматум". Это событие вдохновило меня вернуться к истокам – к первой части фильма, который помнят и любят целые поколения. Именно в 1986 году на экранах появился Азиатский Ястреб – один из самых узнаваемых героев Джеки Чана, ставший символом смелости, находчивости и юмора. Этот культовый образ вдохновил меня на создание нового персонажа", – рассказала Нади Цай.

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Алматинка добавила, что мечтает однажды лично встретиться с Джеки Чаном и вручить ему подарок. А пока, по ее словам, "Азиатский ястреб ждет встречи с человеком, которому он предназначен".

"Верю, что у этой истории еще будет продолжение!" – заключила Нади Цай.

Подписчики заявили, что сразу узнали Джеки Чана в маленьком мишке. Они поблагодарили Нади Цай за приятные воспоминания детства:

  • "Супер крутой".
  • "Какой хорошенький".
  • "С первой же секунды узнала".
  • "Любимый фильм детства. Супер!"
  • "Теперь я такую игрушку хочу себе".
  • "Сразу узнала. Хлынули воспоминания детства!"
  • "Хочется увидеть его реакцию, когда он его получит".
  • "А вручили лично Джеки? У вас нереально золотые руки".
  • "Одно из самых великолепных произведений, которые я когда-либо видел".
  • "Как же это круто, не перестаю удивляться вашей фантазии. У вас золотые руки, каждая работа – это шедевр. Браво!"

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В августе 2026 года Нади Цай создала мишку в образе Энрике Иглесиаса. 5 сентября известный испанский певец выступил на Центральном стадионе Алматы. 10 сентября Цай показала и рассказала, как ей удалось передать подарок поп-звезде.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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