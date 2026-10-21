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Культура и шоу-бизнес

"Зачем так прогибаться?" и "Легендарный дуэт": видео Дугаловой и Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию

певица Жанар Дугалова, певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 16:18 Фото: Instagram/zhanar_dugalova и kair_n
В ночь на 21 октября 2026 года известные казахстанские исполнители Жанар Дугалова и Кайрат Нуртас порадовали поклонников совместным видео. В нем артисты исполнили хит, который презентовали более 11 лет назад, – песню "Сен мені түсінбедің", сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Дугаловой и Нуртаса.

Подписчики осыпали артистов комплиментами. Они заявили, что ждали этот дуэт много лет, и назвали его легендарным:

  • "Мой кумир".
  • "Легендарный дуэт".
  • "Как же я вас люблю!"
  • "Самоирония зашкаливает".
  • "Столько лет ждали этот дуэт".
  • "Оба – огонь! Очень красивая пара".
  • "Прекрасная песня, слушаю снова и снова".
  • "Жанар, вы самая прекрасная женщина в мире".
  • "Красиво. На это хочется смотреть не отрываясь".
  • "Даже если у Кайрата нет голоса, он все равно легенда".
  • "Исполнение круто, она не нервах поет, просто от души поет".

Но не обошлось и без негативных комментариев. Многие сделали замечание Жанар Дугаловой за манеру исполнения:

  • "Лучше спеть с Жулдыз".
  • "Зачем так прогибаться?"
  • "Вы пародируете друг друга?"
  • "Вздрогнула, когда она начала петь и дергаться".
  • "Они что, сами над собой уже начали прикалываться?"
  • "Зачем орать, можно спокойно спеть. Песни надо петь и не кричать".
  • "Когда Жанар начала петь, я аж испугалась. Подумала, что ее током ударило".
  • "Жанар что, не может спеть песню, если не будет так напрягаться? А эти ее движения перед Кайратом совсем неуместны".
  • "Жанар так нервно поет и вечно полусогнутая, не поет, а орет. Жанар, посмотрите клип ваш с этой песней и так же продолжайте петь".
  • "У Жанар и без крика голос красивый, но она кричит, наклоняется, дергается и все портит. Ей бы посмотреть на себя со стороны и изменить это – было бы хорошо".

Отметим, что премьера клипа и официальный релиз песни "Сен мені түсінбедің" в исполнении Кайрата Нуртаса и Жанар Дугаловой состоялась 6 марта 2015 года.

Песня стала хитом и принесла дуэту огромную популярность.

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"8-е чудо света": Жанар Дугалова поделилась пляжными фотографиями

Ранее мы писали, что перенесенный концерт Кайрата Нуртаса вызвал фурор в Кызылорде. О том, как прошло шоу, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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