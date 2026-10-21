"Зачем так прогибаться?" и "Легендарный дуэт": видео Дугаловой и Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию

В ночь на 21 октября 2026 года известные казахстанские исполнители Жанар Дугалова и Кайрат Нуртас порадовали поклонников совместным видео. В нем артисты исполнили хит, который презентовали более 11 лет назад, – песню "Сен мені түсінбедің", сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Дугаловой и Нуртаса.

Подписчики осыпали артистов комплиментами. Они заявили, что ждали этот дуэт много лет, и назвали его легендарным:

"Мой кумир".

"Легендарный дуэт".

"Как же я вас люблю!"

"Самоирония зашкаливает".

"Столько лет ждали этот дуэт".

"Оба – огонь! Очень красивая пара".

"Прекрасная песня, слушаю снова и снова".

"Жанар, вы самая прекрасная женщина в мире".

"Красиво. На это хочется смотреть не отрываясь".

"Даже если у Кайрата нет голоса, он все равно легенда".

"Исполнение круто, она не нервах поет, просто от души поет".

Но не обошлось и без негативных комментариев. Многие сделали замечание Жанар Дугаловой за манеру исполнения:

"Лучше спеть с Жулдыз".

"Зачем так прогибаться?"

"Вы пародируете друг друга?"

"Вздрогнула, когда она начала петь и дергаться".

"Они что, сами над собой уже начали прикалываться?"

"Зачем орать, можно спокойно спеть. Песни надо петь и не кричать".

"Когда Жанар начала петь, я аж испугалась. Подумала, что ее током ударило".

"Жанар что, не может спеть песню, если не будет так напрягаться? А эти ее движения перед Кайратом совсем неуместны".

"Жанар так нервно поет и вечно полусогнутая, не поет, а орет. Жанар, посмотрите клип ваш с этой песней и так же продолжайте петь".

"У Жанар и без крика голос красивый, но она кричит, наклоняется, дергается и все портит. Ей бы посмотреть на себя со стороны и изменить это – было бы хорошо".

Отметим, что премьера клипа и официальный релиз песни "Сен мені түсінбедің" в исполнении Кайрата Нуртаса и Жанар Дугаловой состоялась 6 марта 2015 года.

Песня стала хитом и принесла дуэту огромную популярность.

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