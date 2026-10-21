"Зачем так прогибаться?" и "Легендарный дуэт": видео Дугаловой и Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию
Фото: Instagram/zhanar_dugalova и kair_n
В ночь на 21 октября 2026 года известные казахстанские исполнители Жанар Дугалова и Кайрат Нуртас порадовали поклонников совместным видео. В нем артисты исполнили хит, который презентовали более 11 лет назад, – песню "Сен мені түсінбедің", сообщает Zakon.kz.
Соответствующая публикация появилась в Instagram Дугаловой и Нуртаса.
Подписчики осыпали артистов комплиментами. Они заявили, что ждали этот дуэт много лет, и назвали его легендарным:
- "Мой кумир".
- "Легендарный дуэт".
- "Как же я вас люблю!"
- "Самоирония зашкаливает".
- "Столько лет ждали этот дуэт".
- "Оба – огонь! Очень красивая пара".
- "Прекрасная песня, слушаю снова и снова".
- "Жанар, вы самая прекрасная женщина в мире".
- "Красиво. На это хочется смотреть не отрываясь".
- "Даже если у Кайрата нет голоса, он все равно легенда".
- "Исполнение круто, она не нервах поет, просто от души поет".
Но не обошлось и без негативных комментариев. Многие сделали замечание Жанар Дугаловой за манеру исполнения:
- "Лучше спеть с Жулдыз".
- "Зачем так прогибаться?"
- "Вы пародируете друг друга?"
- "Вздрогнула, когда она начала петь и дергаться".
- "Они что, сами над собой уже начали прикалываться?"
- "Зачем орать, можно спокойно спеть. Песни надо петь и не кричать".
- "Когда Жанар начала петь, я аж испугалась. Подумала, что ее током ударило".
- "Жанар что, не может спеть песню, если не будет так напрягаться? А эти ее движения перед Кайратом совсем неуместны".
- "Жанар так нервно поет и вечно полусогнутая, не поет, а орет. Жанар, посмотрите клип ваш с этой песней и так же продолжайте петь".
- "У Жанар и без крика голос красивый, но она кричит, наклоняется, дергается и все портит. Ей бы посмотреть на себя со стороны и изменить это – было бы хорошо".
Отметим, что премьера клипа и официальный релиз песни "Сен мені түсінбедің" в исполнении Кайрата Нуртаса и Жанар Дугаловой состоялась 6 марта 2015 года.
Песня стала хитом и принесла дуэту огромную популярность.
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