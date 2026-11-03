"Моя работа – пить чай": знаменитый дуэт домбристов опубликовал интересное видео с Димашем в самолете

Казахстанский дуэт знаменитых домбристов Temirlan & Yernat (Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз) накануне, 2 ноября 2026 года, опубликовал видео с участием всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена. Кадры, сделанные на борту самолета, тронули поклонников, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз в последние годы неизменно являются участниками программы концертных туров Димаша, путешествующего по разным странам.

На кадрах, опубликованных в Instagram дуэта, группа музыкантов исполнила известную казахстанскую мелодию. Одним из главных слушателей стал Кудайберген, который пошутил: "Моя работа – пить чай".

"Между гастрольными поездками нам захотелось поделиться с вами красивыми моментами, которые случаются в дороге, и нашим особенным настроением. Иногда самые интересные и незабываемые моменты происходят именно во время таких поездок. Впереди – Латинская Америка! До встречи, дорогие зрители! Давайте встретимся на концертах и вместе создадим прекрасные воспоминания! От всего сердца благодарим вас за то, что вы с нами и всегда поддерживаете нас!" – написали Temirlan & Yernat.

Подписчики поблагодарили домбристов за прекрасное видео и пожелали всей команде Димаша счастливого пути. Также они оценили шутку Кудайбергена про чай:

"Чудесно".

"Красавцы".

"Казахские батыры".

"Очень красивая мелодия".

"Говорит: "Моя работа – пить чай".

"Счастливого пути. Весело у вас там".

"Уютненько у вас там! Классные такие!"

"У лучшего певца – лучшие музыканты".

"Спасибо, что поделились этим прекрасным моментом".

"Самая крутая команда, самые лучшие ребята! Спасибо от всего сердца вам!"

"Все вы дышите музыкой и мечтаете о ней... И "Алем" – прекрасное произведение".

"Перед вами – сыновья, которые показывают всему миру казахскую культуру, искусство, самобытность, кюи и песни!"

"В то время, когда народ слушает этот трек на MP3, Димаш его слушает вживую в салоне самолета. Молодцы, дерзайте!"

"Латинская Америка ждет вас с распростертыми объятиями. Спасибо, что разделили с нами этот прекрасный момент!"

"Какие прекрасные моменты вместе! Спасибо, что поделились этим! Добро пожаловать в Латинскую Америку! Ждем вас в Чили совсем скоро!"

"Дорогой Димаш, а вы, случаем, экскурсии и экскурсионные полеты не проводите? А то, почему же – очень даже! С вашим непосредственным присутствием, конечно же".

Отметим, что у Димаша запланированы целых пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.

Материал по теме Особенный момент произошел на концерте Димаша в Мадриде – видео

2 ноября 2026 года поблагодарил поклонников из Испании после концерта в Мадриде и сообщил, что через несколько дней будет в Латинской Америке.