"Моя работа – пить чай": знаменитый дуэт домбристов опубликовал интересное видео с Димашем в самолете
Отметим, что Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз в последние годы неизменно являются участниками программы концертных туров Димаша, путешествующего по разным странам.
На кадрах, опубликованных в Instagram дуэта, группа музыкантов исполнила известную казахстанскую мелодию. Одним из главных слушателей стал Кудайберген, который пошутил: "Моя работа – пить чай".
"Между гастрольными поездками нам захотелось поделиться с вами красивыми моментами, которые случаются в дороге, и нашим особенным настроением. Иногда самые интересные и незабываемые моменты происходят именно во время таких поездок. Впереди – Латинская Америка! До встречи, дорогие зрители! Давайте встретимся на концертах и вместе создадим прекрасные воспоминания! От всего сердца благодарим вас за то, что вы с нами и всегда поддерживаете нас!" – написали Temirlan & Yernat.
Подписчики поблагодарили домбристов за прекрасное видео и пожелали всей команде Димаша счастливого пути. Также они оценили шутку Кудайбергена про чай:
- "Чудесно".
- "Красавцы".
- "Казахские батыры".
- "Очень красивая мелодия".
- "Говорит: "Моя работа – пить чай".
- "Счастливого пути. Весело у вас там".
- "Уютненько у вас там! Классные такие!"
- "У лучшего певца – лучшие музыканты".
- "Спасибо, что поделились этим прекрасным моментом".
- "Самая крутая команда, самые лучшие ребята! Спасибо от всего сердца вам!"
- "Все вы дышите музыкой и мечтаете о ней... И "Алем" – прекрасное произведение".
- "Перед вами – сыновья, которые показывают всему миру казахскую культуру, искусство, самобытность, кюи и песни!"
- "В то время, когда народ слушает этот трек на MP3, Димаш его слушает вживую в салоне самолета. Молодцы, дерзайте!"
- "Латинская Америка ждет вас с распростертыми объятиями. Спасибо, что разделили с нами этот прекрасный момент!"
- "Какие прекрасные моменты вместе! Спасибо, что поделились этим! Добро пожаловать в Латинскую Америку! Ждем вас в Чили совсем скоро!"
- "Дорогой Димаш, а вы, случаем, экскурсии и экскурсионные полеты не проводите? А то, почему же – очень даже! С вашим непосредственным присутствием, конечно же".
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