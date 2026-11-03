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Культура и шоу-бизнес

"Моя работа – пить чай": знаменитый дуэт домбристов опубликовал интересное видео с Димашем в самолете

Димаш Кудайберген, казахстанский дуэт знаменитых домбристов Temirlan & Yernat , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 17:02 Фото: Instagram/temirlan_yernat_official и kudaibergenov.dimash
Казахстанский дуэт знаменитых домбристов Temirlan & Yernat (Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз) накануне, 2 ноября 2026 года, опубликовал видео с участием всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена. Кадры, сделанные на борту самолета, тронули поклонников, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз в последние годы неизменно являются участниками программы концертных туров Димаша, путешествующего по разным странам.

На кадрах, опубликованных в Instagram дуэта, группа музыкантов исполнила известную казахстанскую мелодию. Одним из главных слушателей стал Кудайберген, который пошутил: "Моя работа – пить чай".

"Между гастрольными поездками нам захотелось поделиться с вами красивыми моментами, которые случаются в дороге, и нашим особенным настроением. Иногда самые интересные и незабываемые моменты происходят именно во время таких поездок. Впереди – Латинская Америка! До встречи, дорогие зрители! Давайте встретимся на концертах и вместе создадим прекрасные воспоминания! От всего сердца благодарим вас за то, что вы с нами и всегда поддерживаете нас!" – написали Temirlan & Yernat.

Подписчики поблагодарили домбристов за прекрасное видео и пожелали всей команде Димаша счастливого пути. Также они оценили шутку Кудайбергена про чай:

  • "Чудесно".
  • "Красавцы".
  • "Казахские батыры".
  • "Очень красивая мелодия".
  • "Говорит: "Моя работа – пить чай".
  • "Счастливого пути. Весело у вас там".
  • "Уютненько у вас там! Классные такие!"
  • "У лучшего певца – лучшие музыканты".
  • "Спасибо, что поделились этим прекрасным моментом".
  • "Самая крутая команда, самые лучшие ребята! Спасибо от всего сердца вам!"
  • "Все вы дышите музыкой и мечтаете о ней... И "Алем" – прекрасное произведение".
  • "Перед вами – сыновья, которые показывают всему миру казахскую культуру, искусство, самобытность, кюи и песни!"
  • "В то время, когда народ слушает этот трек на MP3, Димаш его слушает вживую в салоне самолета. Молодцы, дерзайте!"
  • "Латинская Америка ждет вас с распростертыми объятиями. Спасибо, что разделили с нами этот прекрасный момент!"
  • "Какие прекрасные моменты вместе! Спасибо, что поделились этим! Добро пожаловать в Латинскую Америку! Ждем вас в Чили совсем скоро!"
  • "Дорогой Димаш, а вы, случаем, экскурсии и экскурсионные полеты не проводите? А то, почему же – очень даже! С вашим непосредственным присутствием, конечно же".

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"Это и представить было невозможно!": Димаш показал, что произошло после концерта в Мадриде

Отметим, что у Димаша запланированы целых пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.

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2 ноября 2026 года поблагодарил поклонников из Испании после концерта в Мадриде и сообщил, что через несколько дней будет в Латинской Америке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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