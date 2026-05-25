Казахстанец покорил мир и забрал "Оскар для блогеров" в Каннах
8-я ежегодная международная премия для инфлюенсеров и блогеров, которую часто называют "Оскаром для блогеров", состоялась 22 мая во Франции, в Каннах (отель Martinez), в рамках Каннского кинофестиваля. WIBA Awards 2026 вручается авторам самого качественного, масштабного и влиятельного цифрового контента со всего мира.
Забравший статуэтку в номинации "Лучший тревел-блогер мира" (Best Travel Blogger 2026) Дастан Мухамедрахим поделился в Instagram кадрами с мероприятия.
"Лучший тревел-блогер-2026, победитель награды WIBA. Мы выиграли премию "Лучший блогер по путешествиям-2026" в Каннах! Спасибо, Господи, за твое благословение!" – подписал пост казахстанец.
Отметим, что Дастан Мухамедрахим прославил не только Казахстан на сцене в Каннах, но и отечественный шоколад в "закулисье" – коллегам по цеху, имеющим миллионы подписчиков в соцсетях, он дарил плитки нашего шоколада.
У самого Дастана Мухамедрахима в Instagram 1,7 млн подписчиков, количество просмотров его видеоработ о Казахстане переваливает за миллионы.
Материал по теме
Дастан родился в Тарбагатайском районе Восточного Казахстана. По образованию он учитель казахского языка и литературы и два года поработал по профессии в школе. Параллельно начал увлекаться видео, что стало для него в итоге любимым поприщем. Подробнее о жизни прославившегося казахстанца Zakon.kz писал здесь.
В марте 2026-го актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, записал личное видеообращение к Дастану Мухамедрахиму. А месяцами ранее казахстанец на одном из международных мероприятий в Дубае вручил голливудскому актеру Уиллу Смиту казахский национальный чапан.