"Бременские музыканты" из Ташкента исполнили известный хит казахстанского артиста

Казахстанский шоумен Алан Черкасов во время поездки в Ташкент встретился с друзьями и поделился впечатлениями с многочисленными фанатами, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам лирического исполнителя, он получил неожиданный сюрприз от узбекистанских артистов.

"Я их называю "Бременские музыканты" из Ташкента. Ребята невероятно позитивные, душевные и большим репертуаром популярных песен, одна из которых – "Красивая история", – отметил Черкасов.

"Красивая история" – популярный музыкальный хит Черкасова, выпущенный в октябре 2021 года. Композиция обрела огромную популярность на стриминговых платформах и в социальных сетях, собрав десятки миллионов просмотров и прослушиваний (один только официальный клип на YouTube насчитывает более 19 млн просмотров).

Материал по теме Алан Черкасов представил новую версию культового казахстанского хита

Ранее мы писали, что 17-летняя Анна Пересильд – российская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Айгуль Ахметовой в драматическом сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", наткнулась на критику подписчиков.