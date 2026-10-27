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Культура и шоу-бизнес

"Бременские музыканты" из Ташкента исполнили известный хит казахстанского артиста

Черкасов, музыкант, студия, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 12:43 Фото: Instagram/alansoul82
Казахстанский шоумен Алан Черкасов во время поездки в Ташкент встретился с друзьями и поделился впечатлениями с многочисленными фанатами, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам лирического исполнителя, он получил неожиданный сюрприз от узбекистанских артистов.

"Я их называю "Бременские музыканты" из Ташкента. Ребята невероятно позитивные, душевные и большим репертуаром популярных песен, одна из которых – "Красивая история", – отметил Черкасов.

"Красивая история" – популярный музыкальный хит Черкасова, выпущенный в октябре 2021 года. Композиция обрела огромную популярность на стриминговых платформах и в социальных сетях, собрав десятки миллионов просмотров и прослушиваний (один только официальный клип на YouTube насчитывает более 19 млн просмотров).

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 12:43
Алан Черкасов представил новую версию культового казахстанского хита

Ранее мы писали, что 17-летняя Анна Пересильд – российская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Айгуль Ахметовой в драматическом сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", наткнулась на критику подписчиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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