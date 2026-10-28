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Культура и шоу-бизнес

72-летний Андрей Макаревич снова стал отцом

Макаревич с супругой, семья, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:09 Фото: Instagram/_einatklein_
Единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился с аудиторией радостной новостью. У 72-летнего артист родился пятый ребенок, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии стало известно 27 октября 2026 года. На странице в Facebook музыкант разместил несколько снимков. В кадре его супруга Эйнат Кляйн, новорожденная малышка и четырехлетний сын Эйтан.

"Вот как-то так", – к посту Макаревич оставил такую краткую подпись.

Малышка стала пятым ребенком музыканта. У него есть 52-летняя внебрачная дочь Дана, о существовании которой он узнал, когда ей исполнилось 20 лет. В браке с Аллой Голубкиной у него родился сын Иван, которому сейчас 39 лет. А в союзе с журналисткой Анной Рождественской появилась дочь Анна, которой 26 лет.

Имя девочки пока не известно.

О будущем пополнении в семье рок-музыканта мы рассказывали еще в июле 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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