"Не удержался и попозировал": Максим Галкин поделился кадрами с вручения "Золотого мяча"
Фото: Instagram/maxgalkinru
27 октября 2026 года в лондонском театре "Палладиум" состоялась 70-я церемония вручения "Золотого мяча" – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. Неожиданно известный шоумен Максим Галкин стал звездным гостем легендарного мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Артист разместил несколько ярких снимков и поделился впечатлениями.
Максим Галкин признался, что любит этот театр.
"Выступал в нем с сольным концертом полтора года назад. И, конечно же, было увлекательно наблюдать за интригой вечера – разместил здесь видео, где Роналдо объявляет победителя Гарри Кейна. Не удержался – попозировал рядом с главной наградой".Максим Галкин
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В сентябре 2026 года знаменитые супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва прилетели по делам в крупнейший город Турции. Одним из моментов их путешествия на своей странице в Instagram поделился ведущий.
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