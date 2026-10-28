"Не удержался и попозировал": Максим Галкин поделился кадрами с вручения "Золотого мяча"

Фото: Instagram/maxgalkinru

27 октября 2026 года в лондонском театре "Палладиум" состоялась 70-я церемония вручения "Золотого мяча" – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. Неожиданно известный шоумен Максим Галкин стал звездным гостем легендарного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Артист разместил несколько ярких снимков и поделился впечатлениями. Максим Галкин признался, что любит этот театр. "Выступал в нем с сольным концертом полтора года назад. И, конечно же, было увлекательно наблюдать за интригой вечера – разместил здесь видео, где Роналдо объявляет победителя Гарри Кейна. Не удержался – попозировал рядом с главной наградой". Максим Галкин Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Материал по теме Опубликовано видео церемонии награждения премии "Золотой мяч-2026" В сентябре 2026 года знаменитые супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва прилетели по делам в крупнейший город Турции. Одним из моментов их путешествия на своей странице в Instagram поделился ведущий.

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