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Культура и шоу-бизнес

"Турция готовилась": 77-летняя Алла Пугачёва впервые в жизни прилетела в Стамбул

Алла Пугачёва, певица, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 15:18 Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитые супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва прилетели по делам в крупнейший город Турции. Одним из моментов их путешествия на своей странице в Instagram поделился ведущий, сообщает Zakon.kz.

В кадре артисты находятся в гостиничном номере и любуются Стамбулом.

"Как тебе виды Стамбула?" – обращается Галкин к 77-летней жене.

Исполнительница хита "Позови меня с собой" отмечает, что ей все нравится. К тому же, добавляет певица, она никогда не была в Турции.

"Первый раз!" – парирует Пугачёва.

Галкин ответил в своем традиционном формате, шуточно заявляет: "Ну, Турция готовилась. Чайки приветствуют вас".

8 сентября Пугачёва растрогалась во время встречи с 90-летним Раймондом Паулсом и заявила, что не может петь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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