"Турция готовилась": 77-летняя Алла Пугачёва впервые в жизни прилетела в Стамбул

Знаменитые супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва прилетели по делам в крупнейший город Турции. Одним из моментов их путешествия на своей странице в Instagram поделился ведущий, сообщает Zakon.kz.

В кадре артисты находятся в гостиничном номере и любуются Стамбулом.

"Как тебе виды Стамбула?" – обращается Галкин к 77-летней жене.

Исполнительница хита "Позови меня с собой" отмечает, что ей все нравится. К тому же, добавляет певица, она никогда не была в Турции.

"Первый раз!" – парирует Пугачёва.

Галкин ответил в своем традиционном формате, шуточно заявляет: "Ну, Турция готовилась. Чайки приветствуют вас".

8 сентября Пугачёва растрогалась во время встречи с 90-летним Раймондом Паулсом и заявила, что не может петь.