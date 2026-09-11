"Турция готовилась": 77-летняя Алла Пугачёва впервые в жизни прилетела в Стамбул
Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитые супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва прилетели по делам в крупнейший город Турции. Одним из моментов их путешествия на своей странице в Instagram поделился ведущий, сообщает Zakon.kz.
В кадре артисты находятся в гостиничном номере и любуются Стамбулом.
"Как тебе виды Стамбула?" – обращается Галкин к 77-летней жене.
Исполнительница хита "Позови меня с собой" отмечает, что ей все нравится. К тому же, добавляет певица, она никогда не была в Турции.
"Первый раз!" – парирует Пугачёва.
Галкин ответил в своем традиционном формате, шуточно заявляет: "Ну, Турция готовилась. Чайки приветствуют вас".
8 сентября Пугачёва растрогалась во время встречи с 90-летним Раймондом Паулсом и заявила, что не может петь.
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