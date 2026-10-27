Футболист "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года. Вручение главной индивидуальной награды в футболе прошло на церемонии France Football в театре "Палладиум" в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, "золотой мяч" победитель получил из рук бразильца Роналдо.

Впервые главную индивидуальную награду мирового футбола вручали за пределами Франции. Лондон выбрали так как первым обладателем "Золотого мяча" в 1956 году стал английский футболист Стэнли Мэтьюз.

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард "ПСЖ" Усман Дембеле.

Ранее сообщалось о том, что "Реал" с дублем Мбаппе победил "Барселону" в первом "Эль-класико" сезона.