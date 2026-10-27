#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

Опубликовано видео церемонии награждения премии "Золотой мяч-2026"

Футбол Номинанты Золотой мяч , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 10:47 Фото: Instagram/Harrykane
В ночь на 27 октября завершилась церемония вручения "Золотого мяча" – самой престижной награды мирового футбола, которая впервые прошла в Лондоне в театре "Палладиум", сообщает Zakon.kz.

Прошедшее мероприятие имело особое значение, поскольку "Золотой мяч", учрежденный журналом France Football в 1956 году, отмечал на этот раз свой 70-летний юбилей.

В ходе нескольких часов звездного шоу определились все победители в номинациях "Золотой мяч-2026", где главный трофей достался форварду немецкой "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейну.

Победители в остальных номинациях определились следующим образом:

  • "Золотой мяч" среди женщин – Алексия Путельяс ("Лондон Сити Лайонессис", сборная Испании).
  • Лучший форвард года среди женщин – Чарлин Корраль ("Пачука", сборная Мексики).
  • Лучший мужской клуб – ПСЖ (Франция).
  • Лучший женский клуб – "Барселона" (Испания).
  • Премия Сократеса – Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии).
  • Лучший вратарь среди мужчин – Унай Симон ("Атлетик" Бильбао, сборная Испании).
  • Лучший вратарь среди женщин – Ката Коль ("Барселона", сборная Испании).
  • Лучший тренер среди мужчин – Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).
  • Лучший тренер среди женщин – Пере Ромеу ("Барселона").
  • Лучший молодой игрок года среди женщин – Вики Лопес ("Барселона", сборная Испании).
  • Лучший молодой игрок года среди мужчин – Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании).

А два главных кандидата на нынешнюю премию "Золотой мяч" – Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе – прямиком прилетели на церемонию после завершения первого в сезоне "Эль-класико".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футболист &quot;Баварии&quot; Гарри Кейн
06:44, Сегодня
Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года
Футбол Дата вручения
12:08, 29 мая 2026
Объявлены дата и место церемонии вручения "Золотого мяча-2026"
Футбол Лучший игрок
11:01, 29 октября 2024
Известны все победители престижной футбольной премии "Золотой мяч"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина и Путинцева в игре в паре за сборную РК
11:33, Сегодня
Казахстанское дерби во втором круге Токио: как играли между собой Рыбакина и Путинцева
Бейбарыс Аширбай
11:14, Сегодня
LIVE: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на чемпионате мира до 19 лет
Дулат Бекбауов на ринге стоит
11:07, Сегодня
Непобеждённый казахстанский боксёр Бекбауов узнал дату и соперника на бой в Мексике
Юлия Путинцева на корте
11:00, Сегодня
Путинцева победила Саккари и вышла на Рыбакину во втором круге WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: