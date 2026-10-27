Опубликовано видео церемонии награждения премии "Золотой мяч-2026"

В ночь на 27 октября завершилась церемония вручения "Золотого мяча" – самой престижной награды мирового футбола, которая впервые прошла в Лондоне в театре "Палладиум", сообщает Zakon.kz.

Прошедшее мероприятие имело особое значение, поскольку "Золотой мяч", учрежденный журналом France Football в 1956 году, отмечал на этот раз свой 70-летний юбилей.

В ходе нескольких часов звездного шоу определились все победители в номинациях "Золотой мяч-2026", где главный трофей достался форварду немецкой "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейну.

Победители в остальных номинациях определились следующим образом:

"Золотой мяч" среди женщин – Алексия Путельяс ("Лондон Сити Лайонессис", сборная Испании).

Лучший форвард года среди женщин – Чарлин Корраль ("Пачука", сборная Мексики).

Лучший мужской клуб – ПСЖ (Франция).

Лучший женский клуб – "Барселона" (Испания).

Премия Сократеса – Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии).

Лучший вратарь среди мужчин – Унай Симон ("Атлетик" Бильбао, сборная Испании).

Лучший вратарь среди женщин – Ката Коль ("Барселона", сборная Испании).

Лучший тренер среди мужчин – Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

Лучший тренер среди женщин – Пере Ромеу ("Барселона").

Лучший молодой игрок года среди женщин – Вики Лопес ("Барселона", сборная Испании).

Лучший молодой игрок года среди мужчин – Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании).

А два главных кандидата на нынешнюю премию "Золотой мяч" – Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе – прямиком прилетели на церемонию после завершения первого в сезоне "Эль-класико".