"В суете дней легко увлечься": Игорь Крутой сделал неожиданное признание

Известный российский композитор Игорь Крутой опубликовал в своем Instagram фрагмент архивного интервью. В нем маэстро размышляет о том, чем он особенно гордится, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик появился на страничке 71-летнего композитора сегодня, 27 июля 2026 года.

"В суете дней легко увлечься погоней за достижениями. Но настоящая гордость всегда тихая. Она живет в улыбках близких, в успехах твоих детей и в глазах зрителей, которые поют твои песни в унисон…", – заявил под публикацией Игорь Крутой.

В ответ фолловеры осыпали маэстро комплиментами. Они отметили, что Игорь Яковлевич, несмотря на прожитые годы и достижения, не растерял скромность, искренность и человеческое тепло, а также ни капельки не зазвездился:

"Такой скромный, не зазвездившийся, уравновешенный человек".

"Благодарю за вашу прекрасную музыку, которая помогает мне жить!"

"Одно из моих самых любимых интервью последних лет. Вас можно слушать часами!"

"Вы – настоящий боец и талантливый человек с большой буквы! Дай вам долгой жизни".

"Люблю вас слушать. Такой достойный, интеллигентный мужчина. Красивый в своей скромности".

"Самый скромный и талантливый в нашей стране. Спасибо вам за вашу любовь, красоту и музыку".

"Вы – просто человечище! Спасибо за песни, которые вы нам дарите. Здоровья вам на долгие лета".

"Очень талантливый, скромный, прекрасный человек, сын, отец! Уважаем и любим! Здоровья и удачи на долгие года!"

"Игорь Яковлевич, вы не представляете, какое я получаю удовольствие, когда слушаю вашу музыку. Творите, мечтайте, сочиняйте и будьте здоровы!"

"Пройдя такой путь в юношестве и в своем становлении в музыке и личной жизни, вы сумели не потерять искренность и человеческое тепло. Вот это характер! Пример для многих сейчас!"

Материал по теме 71-летний Игорь Крутой показал редкие семейные фото и раскрыл свою главную мечту

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой назвал главный хит своего казахстанского подопечного Александра Лима (более известен под творческим псевдонимом Alex Lim). Лим заявил в своих соцсетях, что "самая популярная песня на всех концертах все еще "Вокзал". 71-летний маэстро в ответ написал: "И моя любимая песня…"