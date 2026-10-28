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Культура и шоу-бизнес

"У меня ломка": Сергей Лазарев обратился к поклонникам и вызвал шквал эмоций

певец Сергей Лазарев, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 21:12 Фото: Instagram/lazarevsergey
Популярный российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев поблагодарил поклонников, съехавшихся в Москву, где у него состоялись пять концертов подряд, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 28 октября 2026 года, в Instagram 43-летний артист показал яркие моменты своего шоу.

"Москва! Это было незабываемо! Пять дней подряд! Спасибо всем зрителям, которые посетили мое шоу "Шоумен" в Live Arena. Мы вместе с вами сотворили красивую историю, мы и есть любовь", – заявил Сергей Лазарев, обращаясь к поклонникам.

Также он поблагодарил команду "из более чем 200 человек, которые трудились без сил и сна на протяжении последних нескольких недель".

"Спасибо режиссерско-постановочной группе, техническим службам, творческой команде, коллективу. Я вас очень всех люблю, без вас я никогда бы это не реализовал!" – подчеркнул Сергей Лазарев.

Фанаты в ответ поблагодарили артиста за невероятные дни и незабываемые эмоции. Некоторые заявили, что шоу Лазарева – мирового масштаба:

  • "Любовь навсегда".
  • "Лучший! Гордимся до слез".
  • "Самый лучший человек и артист".
  • "Это было потрясающе! Спасибо вам за эти невероятные дни!"
  • "Это были восхитительные пять дней. Пять дней погружения в удивительный мир, созданный Сергеем и его командой! Спасибо всем, кто работал над этим шоу! Вы – герои!"
  • "У меня ломка, я уже второй вечер подряд дергаюсь и не понимаю, почему мне сегодня не надо выходить на одну из арен. Мозг в ступоре и хочет еще. Была на всех восьми шоу и ни разу не пожалела о таком марафоне. Это было так классно и незабываемо, столько ярких эмоций вы нам с командой подарили. Талантливейшие люди".
  • "Нереально круто! Шоу мирового масштаба! Вы такие молодцы, что сделали это! Даже не представляю, сколько потрачено нервов, сил и бессонных ночей, чтобы сделать это… Но оно того стоило! Браво! Очень завидую людям, которые видели шоу... А мы ждем Минск в списке городов. Песня на видео – просто в самое сердце! Последний танец – это любовь!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 21:12
Сергей Лазарев потратился на роскошный сюрприз для сына, о котором мечтают миллионы детей

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев расплакался прямо на сцене. Это произошло во время пятого шоу в Москве. Фанаты призвали артиста взять отдых после фееричных шоу, добавив: "Вы нам нужны здоровым".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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