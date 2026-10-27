#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
451.05
504.95
5.6
Культура и шоу-бизнес

"Вы нам нужны здоровым": 43-летний Сергей Лазарев расплакался прямо на сцене

певец Сергей Лазарев, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:46 Фото: Instagram/muztv и lazarevsergey
Известный российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев поделился эмоциональным видео, снятым по время пятого шоу в Москве. В нем 43-летний артист расплакался прямо на сцене и поблагодарил зрителей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая совместная публикация появилась 27 октября 2026 года в Instagram бывшего участника группы "Smash!!" и телеканала "Муз-ТВ".

"Мы сделали это! Спасибо! Спасибо, Москва, за эти пять невероятных вечеров подряд здесь, в Live Арене! Спасибо каждому из вас, что разделили с нами эти вечера! Я вас очень люблю!" – заявил Сергей Лазарев.

Отметим, что исполнитель хита "Это все она" впервые в истории Live Арены дал пять концертов подряд.

В комментариях коллеги по цеху и подписчики поздравили Лазарева с проведением невероятных и фееричных шоу. Фанаты уверены, что не все артисты способны на такое. Они также призвали 43-летнего артиста взять отпуск и отдохнуть:

  • "Сильно".
  • "Нереальный".
  • "Браво! Лучший!"
  • "Невероятно круто!"
  • "Какие пять? Там еще Питер был!"
  • "Лучший! А теперь бегом отдыхать, уважаемый Сергей. Вы нам нужны здоровым".
  • "Лучший! Отработать пять Live Арена подряд – это мощь, выносливость и профессионализм! Легенда!"
  • "Наш лучший! Да простят другие артисты, но то, что делает он, – мало кто так сможет и умеет ли вообще…"
  • "Я только приехала с пятого концерта! Это было феерично! Крутой на 100%! Профессионал на 1000%! Шоу – 2000%! Браво!"
  • "На износ... Но он бы не смог поступить по-другому, когда живешь своим делом и перфекционист до мозга костей. Теперь срочно отдыхать!"
  • "В 43,5 года 150 песен за пять дней выступлений, где присутствуют сложнейшая хореография и трюки, чистейший живой вокал. Кто еще на такое способен?!"
  • "Высший уровень мастерства, Сергей! Отработать на все 200% пять шоу с сложными декорациями, хореографией, петь вживую 2,5 часа и быть искренним и открытым своему зрителю – на такое способен только мега-супер-профессионал!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:46
"Самая счастливая женщина Казахстана": Сергей Лазарев довел визажиста из Караганды до эйфории

В мае 2026 года мы писали, что Сергей Лазарев потратился на роскошный сюрприз для сына, о котором мечтают миллионы детей. Артист с 11-летним сыном улетели на стадион "Камп Ноу", где его любимая футбольная команда "Реал Мадрид" боролась за победу с "Барселоной". Певец подчеркнул, что Никита – большой любитель футбола.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Артист, фото, социальные сети
06:59, 11 июня 2025
Сергей Лазарев показал, как изменился его сын за 10 лет
Сергей Лазарев опубликовал шуточное видео с повзрослевшей дочерью
19:16, 08 мая 2024
Сергей Лазарев опубликовал шуточное видео с повзрослевшей дочерью
Сергей Лазарев вывез всю семью в Дубай
08:18, 09 февраля 2025
Сергей Лазарев вывез всю семью в Дубай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофея Скатова бьёт по мячу
13:03, Сегодня
Тимофея Скатова разгромили в первом круге "Челленджера" в Сеуле
Бен Шелтон и Карлос Алькарас после матча
12:53, Сегодня
Бен Шелтон: Алькарас и Синнер будут в отличной форме к следующему Australian Open
&quot;Вписал своё имя в историю&quot;: Глазунов выразил уважение Рафаэлю Уразбахтину после отставки
12:36, Сегодня
"Вписал своё имя в историю": Глазунов выразил уважение Рафаэлю Уразбахтину после отставки
Кирилл Проходов на Азиаде
12:14, Сегодня
Определился состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат Азии по фехтованию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: