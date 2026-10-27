"Вы нам нужны здоровым": 43-летний Сергей Лазарев расплакался прямо на сцене

Известный российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев поделился эмоциональным видео, снятым по время пятого шоу в Москве. В нем 43-летний артист расплакался прямо на сцене и поблагодарил зрителей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая совместная публикация появилась 27 октября 2026 года в Instagram бывшего участника группы "Smash!!" и телеканала "Муз-ТВ".

"Мы сделали это! Спасибо! Спасибо, Москва, за эти пять невероятных вечеров подряд здесь, в Live Арене! Спасибо каждому из вас, что разделили с нами эти вечера! Я вас очень люблю!" – заявил Сергей Лазарев.

Отметим, что исполнитель хита "Это все она" впервые в истории Live Арены дал пять концертов подряд.

В комментариях коллеги по цеху и подписчики поздравили Лазарева с проведением невероятных и фееричных шоу. Фанаты уверены, что не все артисты способны на такое. Они также призвали 43-летнего артиста взять отпуск и отдохнуть:

"Сильно".

"Нереальный".

"Браво! Лучший!"

"Невероятно круто!"

"Какие пять? Там еще Питер был!"

"Лучший! А теперь бегом отдыхать, уважаемый Сергей. Вы нам нужны здоровым".

"Лучший! Отработать пять Live Арена подряд – это мощь, выносливость и профессионализм! Легенда!"

"Наш лучший! Да простят другие артисты, но то, что делает он, – мало кто так сможет и умеет ли вообще…"

"Я только приехала с пятого концерта! Это было феерично! Крутой на 100%! Профессионал на 1000%! Шоу – 2000%! Браво!"

"На износ... Но он бы не смог поступить по-другому, когда живешь своим делом и перфекционист до мозга костей. Теперь срочно отдыхать!"

"В 43,5 года 150 песен за пять дней выступлений, где присутствуют сложнейшая хореография и трюки, чистейший живой вокал. Кто еще на такое способен?!"

"Высший уровень мастерства, Сергей! Отработать на все 200% пять шоу с сложными декорациями, хореографией, петь вживую 2,5 часа и быть искренним и открытым своему зрителю – на такое способен только мега-супер-профессионал!"

Материал по теме "Самая счастливая женщина Казахстана": Сергей Лазарев довел визажиста из Караганды до эйфории

В мае 2026 года мы писали, что Сергей Лазарев потратился на роскошный сюрприз для сына, о котором мечтают миллионы детей. Артист с 11-летним сыном улетели на стадион "Камп Ноу", где его любимая футбольная команда "Реал Мадрид" боролась за победу с "Барселоной". Певец подчеркнул, что Никита – большой любитель футбола.