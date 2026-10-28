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Культура и шоу-бизнес

Что осталось за кадром "Сумерек": актер признался, какие слова шептал Паттинсону

Питер Фачинелли признался, что шептал Роберту Паттинсону перед укусом в Сумерках, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 22:30 Фото: Instagram/peterfacinelli
Американский актер Питер Фачинелли, сыгравший доктора Карлайла Каллена в саге "Сумерки", поделился закулисной историей со съемок фильма. В Instagram он рассказал, что прошептал Роберту Паттинсону перед тем, как его персонаж укусил Эдварда и превратил его в вампира, сообщает Zakon.kz.

По словам Фачинелли, ему хотелось добавить сцене загадочности, поэтому он решил шептать коллеге фразу, которую зрители не услышат. Во время первого дубля актер сказал: "Прости". Он объяснил, что Карлайл не спрашивал разрешения перед превращением Эдварда и, вероятно, испытывал внутренний конфликт.

Во втором дубле Фачинелли решил изменить послание и прошептал Паттинсону: "Роб, ты такой красивый". Именно этот вариант вошел в фильм. По воспоминаниям актера, Паттинсон слегка улыбнулся после комплимента.

Первая часть "Сумерек" вышла в 2008 году и стала началом кинофраншизы из пяти фильмов. Фачинелли сыграл главу семьи Калленов, а Паттинсон исполнил роль Эдварда – вампира, в которого влюбляется главная героиня Белла Свон.

Ранее Максим Галкин поделился кадрами с вручения "Золотого мяча".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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