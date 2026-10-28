Что осталось за кадром "Сумерек": актер признался, какие слова шептал Паттинсону

Американский актер Питер Фачинелли, сыгравший доктора Карлайла Каллена в саге "Сумерки", поделился закулисной историей со съемок фильма. В Instagram он рассказал, что прошептал Роберту Паттинсону перед тем, как его персонаж укусил Эдварда и превратил его в вампира, сообщает Zakon.kz.

По словам Фачинелли, ему хотелось добавить сцене загадочности, поэтому он решил шептать коллеге фразу, которую зрители не услышат. Во время первого дубля актер сказал: "Прости". Он объяснил, что Карлайл не спрашивал разрешения перед превращением Эдварда и, вероятно, испытывал внутренний конфликт.

Во втором дубле Фачинелли решил изменить послание и прошептал Паттинсону: "Роб, ты такой красивый". Именно этот вариант вошел в фильм. По воспоминаниям актера, Паттинсон слегка улыбнулся после комплимента.

Первая часть "Сумерек" вышла в 2008 году и стала началом кинофраншизы из пяти фильмов. Фачинелли сыграл главу семьи Калленов, а Паттинсон исполнил роль Эдварда – вампира, в которого влюбляется главная героиня Белла Свон.

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