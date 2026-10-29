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Культура и шоу-бизнес

"Это х10": мэр Мурманска оказался земляком казахстанца Евгения Чебаткова

Евгений Чебатков, артист, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:43 Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Известный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков, выступающий преимущественно в России, заявил, что всегда горд за достижения своих земляков, сообщает Zakon.kz.

Ведущий подчеркивает, когда человек из Казахстана добился любых успехов, то всегда воспринимает это лично.

"Думаю: "Вот, он из Казахстана, как и я, мой земляк, как круто!" Я очень искренен в этой радости. Когда человек не просто из Казахстана, а еще из Восточного Казахстана, это х2. Когда человек, потом еще узнаю, что не просто из Восточного Казахстана, а из Усть-Каменогорска, как и я, это х10".Евгений Чебатков

По его словам, для него это очень важно. Далее Чебатков уточнил, что недавно был в Мурманске, на севере России.

"Действующий мэр города Иван Лебедев. Оказалось, что он учился со мной в одной школе в Усть-Каменогорске. Когда узнал этот факт, ходил по городу и мне хотелось приставать к людям. Хотелось говорить: "Вы мэра знаете? Мы с ним в одной школе учились!"Евгений Чебатков

В любом случае, продолжил ведущий шоу Stand Up на ТНТ, эта мысль не дает ему покоя.

"И я решил обратиться ко всем жителям Мурманска. Если вы будете видеть хорошее в городе, позитивные изменения, вспоминайте и меня тоже. Потому что мы с вашим мэром ходили в одну школу, у нас одни учителя, одни ценности. Если же в городе будет происходить что-то плохое, то с ума сходить тоже не надо. "Я тут при чем?!"Евгений Чебатков

Подписчики охотно присоединились к обсуждению темы, добавив, что также всегда рады за соотечественников.

  • Я тоже из Усть-Каменогорска. У меня так же по отношению к вам. Очень горжусь тем, что мы земляки! А когда узнала, что вы учились в 17-й школе, так вобще.
  • Когда впервые увидела тебя по телевизору – всем сообщила: а вы видели, вы видели – наш там! Как будто за брата радость или гордость была. Тоже не знаю, чем это объяснить, но это клевое чувство!
  • Евгений, я сейчас живу в Москве, но училась в Томске, а родом из Усть-Камана. Всегда такая же реакция на наших.
  • А я как горжусь вами, что мы из Казахстана. И шутки у него самые топовые, о чем бы он ни говорил, даже если молчит. И у меня в 2ГИС Чебатков навигатор.
  • Это в вас "течет" казахская кровь с примесью понтореза. Мы очень гордимся своими земляками.
  • Совершенно верно сказал Евгений – всегда очень рады людям, которые родом из Казахстана стали известными и популярными.
  • Я так себе хорошего стоматолога в Москве нашел. Он оказался тоже из Усть-Каменогорска.

Что касается Ивана Лебедева, то он родился 7 июня 1989 года в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет (2012), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2021), Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Выпускник первого потока президентского проекта "Школа мэров".

Летом 2026 года Чебатков рассказывал, что побывал на земле своих предков в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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